استمرار حماسه سازی  سید مقاومت 

جوش و خروش لبنان، سرزمین سروها در سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله تجلی بخش امانت و میراث بزرگ سید مقاومت برای انسانهای معاصر و آیندگان محسوب می شود. این امانت بزرگ، همان قدرت نرم مقاومت و ظهور بی بدیل آن در عصر کنونی است.در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد:

نخست اینکه استقبال گسترده شهروندان لبنانی از برگزاری مراسم سالگرد دبیر کل فقید حزب الله لبنان، نمادی از خیزش مردمی است که تجربه چندین جنگ با رژیم صهیونیستی را داشته و اکنون مجدانه و آگاهانه پاسداشت شخصیت و مکتب نصرالله را فرصتی برای تثبت و تقویت منظومه مقاومت قلمداد می کنند. زنده بودن مقاومت، پیام اصلی تحولات اخیر در لبنان و منطقه محسوب می شود. بنابراین نباید نسبت به برگزاری باشکوه و مثال زدنی مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله به مثابه یک "مراسم یادبود"نگریست.بخشی از قدرت مقاومت ذاتی و بخش دیگری از آن اکتسابی است. در سالگرد برگزاری مراسم سید مقاومت شاهد تجلی هر دو وجه این پویایی ذاتی و اکتسابی هستیم.

نکته دوم معطوف به جایگاه شهید سید حسن نصرالله در مکتب رهایی بخش و انسان ساز مقاومت است. بهمن ماه سال گذشته ، زمانی که مراسم تشییع پیکر مطهر سید مقاومت و همراه همیشگی ایشان شهید سید هاشم صفی الدین برگزار شد در یادداشتی از این مراسم به مثابه یک "زلزله گفتمانی"یاد کردیم. در آن زمان تاکید شد که این زلزله گفتمانی، دارای پس لرزه هایی است که ارزش و عیار آنها از خود پدیده اصلی کمتر نخواهد بود. آنچه امروز در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در جای جای لبنان و منطقه قابل مشاهده است، تکرار همان حماسه و بازتولید آن در زمانی دیگر است. بر خلاف آنچه اتاقهای فکر دشمن تصور می کنند، مقام شهید ( خصوصا شهید سید حسن نصرالله ) به اندازه ای شامخ و تعیین کننده است که گذشت زمان آن را پررنگ تر و استمرار مسلک و گفتمان وی را تضمین شده تر می سازد.

نکته سوم ، معطوف به شرایط زمانی و فرامتنی مهمی است که مراسم سالگرد سید مقاومت در آن برگزار می شود. اکنون نزدیک به دو سال از وقوع عملیات طوفان الاقصی سپری می شود و رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر در میدان و فرامتن میدان خود را مستاصل و شکست خورده می بیند. استمرار خیزش جهانی علیه صهیونیسم در خیابانهای ۵ قاره دنیا طی روزهای اخیر و تحقیر جلاد غزه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان دهنده عمق نفرتی است که نه تنها علیه کارکرد و ساختار رژیم صهیونیستی، بلکه علیه موجودیت آن در جهان تبلور یافته و روز به روز بر عمق و دامنه آن افزوده می شود.همان گونه که مشاهده می شود، مبانی و باورهای مقدسی که شهید نصرالله و دیگر شهدای مقاومت به آن پایبند بوده اند لحظه به لحظه در گستره ای فرازمانی و فرامکانی بیشتر به اثبات می رسد. در چنین شرایطی تجدید میثاق شهروندان لبنانی با سید مقاومت سکینه ای قبلی برای حامیان بی شمار گفتمان مقاومت و البته هشداری برای فریب خوردگان جریان سلطه و اشغالگری در منطقه و جهان محسوب می شود. حماسه هایی که سید مقاومت در دوران حیات پربرکت خویش خلق کرد با شهادت وی متوقف نشده و یکی پس از دیگری در حال تکمیل است.

محمد مهدی ایمانی پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی