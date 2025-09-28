En
خوشمزه‌ترین و بد مزه‌ترین غذای ایرانی از نظر مردم خودمون

غذاهای ایرانی طیف وسیعی از طعم‌ها دارند؛ برخی بی‌نظیر و برخی بحث‌برانگیز! لیست بهترین و بدترین گزینه‌ها را مشاهده میکنید.
خوشمزه‌ترین و بد مزه‌ترین غذای ایرانی از نظر مردم خودمون

 

به گزارش تابناک؛ آیا تاکنون فکر کرده‌اید که غذای ایرانی در بین غذا‌های بین‌المللی چگونه رتبه بندی می‌شوند؟ برخی از غذا‌های ایرانی در رده بندی جهانی توانسته‌اند جایگاه‌های بسیار خوبی کسب کنند، در حالی که برخی دیگر موفق به جلب رضایت کاربران نشده‌اند. این رتبه بندی‌ها بر اساس نظرات کاربران و تجربه‌های شخصی آن‌ها انجام شده و نمایی کلی از ترجیحات مردم در ایران را نشان می‌دهد؛ اما چه غذا‌هایی در این فهرست‌ها جای دارند و دلیل آنها چیست؟ 

بدترین و کم‌طرفدارترین غذا‌های ایرانی

علیرغم اینکه ممکن است برخی افراد به آنها علاقه‌مند باشند، در میان برخی دیگر از کاربران محبوبیت کمتری دارند. این غذا‌ها ممکن است به دلیل مواد اولیه خاص، طعم یا ظاهرشان کم‌تر مورد توجه قرار گیرند.

خورشت کنگر

خورشت لوبیا سبز

خورشت بادمجان

خورشت آلو

شیر برنج

کله جوش

خورشت هویج

سوهان عسلی

کوکو بادمجان

رشته پلو

بهترین و پرطرفدارترین غذا‌های ایرانی

این غذا‌های ایرانی با ترکیب‌های منحصر به فردی از مواد اولیه تازه و عطر و طعم‌های اصیل، توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. این غذا‌ها معمولاً با دقت و عشق فراوان تهیه می‌شوند و تنوعی گسترده از مزه‌ها، بو‌ها و طعم‌ها را ارائه می‌دهند. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که غذا‌های ایرانی در میان محافل بین‌المللی نیز مورد تحسین و توجه قرار گیرند.

کته

چلوکباب

کباب چنجه

کله پاچه

کباب کوبیده

جوجه کباب

نان بربری

دنده کباب

ته چین

قورمه سبزی

 

