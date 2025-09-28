En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماهواره ناسا اولین تصاویر راداری را از سطح زمین فرستاد

تصاویر اولیه از قوی‌ترین ماهواره رادار زمینی که تاکنون پرتاب شده است، نگاهی اجمالی و وسوسه‌انگیز را به علمی که این ماموریت قادر به ارائه آن خواهد بود، نشان می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۸۷
| |
376 بازدید

ماهواره ناسا اولین تصاویر راداری را از سطح زمین فرستاد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، اولین تصاویر ماهواره رادار رصد زمین «نیسار»(NISAR) از سطح سیاره ما فرستاده شده‌اند و یک نگاه اجمالی را به اتفاقات پیش رو با نزدیک شدن ماموریت مشترک بین ناسا و «سازمان تحقیقات فضایی هند»(ISRO) به عملیات علمی کامل در اواخر امسال ارائه می‌دهند.

به نقل از ناسا، «شان دافی»(Sean Duffy)، مدیر موقت ناسا گفت: اولین تصاویر نیسار که با همکاری هند پرتاب شد، گواهی بر دستاوردهایی است که با اتحاد پیرامون یک دیدگاه مشترک از نوآوری و اکتشاف می‌توان به آنها دست یافت. این تنها آغاز راه است. ناسا همچنان که هدف خود را برای حفظ سلطه فضایی کشور از طریق علم استاندارد طلایی دنبال می‌کند، به پیشرفت‌های علمی باورنکردنی گذشته و حال ادامه خواهد داد.

تصاویر نیسار که در تاریخ ۳۰ ژوئیه به فضا پرتاب شد، سطح جزئیاتی را نشان می‌دهند که این ماهواره با اسکن زمین جمع‌آوری می‌کند تا اطلاعات منحصربه‌فرد و کاربردی را در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها از جمله واکنش به بلایای طبیعی، نظارت بر زیرساخت‌ها و مدیریت کشاورزی در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد.

«آمیت کشاتریا»(Amit Kshatriya)، معاون مدیر ناسا گفت: با درک چگونگی عملکرد سیاره خودمان می‌توانیم مدل‌ها و تحلیل‌هایی را از نحوه عملکرد سایر سیاره‌های منظومه شمسی و فراتر از آن تولید کنیم، زیرا ما برای اعزام بشریت به سفری حماسی به ماه و سپس به مریخ آماده می‌شویم. ثبت موفقیت‌آمیز اولین تصاویر ماهواره نیسار، یک نمونه‌ قابل توجه از چگونگی مشارکت و همکاری بین دو ملت در دو سوی مخالف جهان است که می‌تواند به دستاوردهای بزرگی برای منفعت همه دست یابد.

ماهواره ناسا اولین تصاویر راداری را از سطح زمین فرستاد

در ۲۱ اوت، سیستم رادار دهانه ترکیبی پهن‌باند نیسار که توسط «آزمایشگاه پیش‌رانش جت» ناسا در جنوب کالیفرنیا فراهم شده است، از جزیره مونت دیزرت در ساحل مین تصویربرداری کرد. مناطق تیره نشان‌دهنده آب، مناطق سبز نشان‌دهنده جنگل و مناطق سرخابی سطوح سخت یا منظم مانند زمین‌های خالی و ساختمان‌ها هستند. سیستم رادار پهن‌باند می‌تواند اشیاء به کوچکی پنج متر را تفکیک کند و بدین ترتیب، تصویر قادر به نمایش آب‌راه‌های باریکی است که از میان جزیره عبور می‌کنند و همچنین جزایر کوچکی که در آب‌های اطراف آن پراکنده شده‌اند.

در ۲۳ اوت، رادار پهن‌باند داده‌هایی را از بخشی از شمال شرقی داکوتای شمالی که در میان شهرستان‌های گرند فورکس و والش قرار دارد، ثبت کرد. این تصویر، جنگل‌ها و تالاب‌های حاشیه رودخانه فارست را نشان می‌دهد. قسمت‌های تیره، مزارع آیش را نشان می‌دهند، رنگ‌های روشن‌تر نشان‌دهنده وجود مراتع یا محصولاتی مانند سویا و ذرت هستند و الگوهای دایره‌ای، استفاده از آبیاری چرخشی را به نمایش می‌گذارند.

این تصاویر نشان می‌دهند که چگونه رادار پهن‌باند می‌تواند نوع پوشش زمین را در هر منطقه تشخیص دهد. این قابلیت هم برای نظارت بر افزایش و کاهش اکوسیستم‌های جنگلی و تالابی و هم برای ردیابی پیشرفت محصولات کشاورزی در طول فصول رشد در سراسر جهان حیاتی است.

«نیکی فاکس»(Nicky Fox)، مدیر اداره ماموریت علمی ناسا گفت: این تصاویر اولیه فقط یک پیش‌نمایش از علم تأثیرگذاری هستند که نیسار تولید خواهد کرد. این ماهواره، داده‌ها و اطلاعاتی را ارائه خواهد داد که دانشمندان را قادر می‌کنند تا سطوح در حال تغییر زمین و یخ زمین را با جزئیات بی‌سابقه‌ مطالعه کنند و تصمیم‌گیرندگان را برای واکنش به بلایای طبیعی و سایر چالش‌ها مجهز می‌کنند. این تصاویر، گواهی بر سال‌ها تلاش سخت صدها دانشمند و مهندس از دو سوی جهان برای ساخت رصدخانه‌ای با پیشرفته‌ترین سیستم راداری هستند که تاکنون توسط ناسا و سازمان تحقیقات فضایی هند راه‌اندازی شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماهواره ناسا فضا علوم فضایی ماهواره‌ها
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فضانوردان آرتمیس۲ امسال راهی ماه می‌شوند
خبرهای خوش درباره موفقیت‌های فضایی ایران
بازگشت موش و مگس های روسی فضانورد به زمین
نفوذ گروه هکری ایران به سامانه ماهواره‌های مهم اسرائیل
عکس روز ناسا از یک کلیسای ستاره‌ای
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIl
tabnak.ir/005aIl