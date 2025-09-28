ماهواره ناسا اولین تصاویر راداری را از سطح زمین فرستاد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، اولین تصاویر ماهواره رادار رصد زمین «نیسار»(NISAR) از سطح سیاره ما فرستاده شدهاند و یک نگاه اجمالی را به اتفاقات پیش رو با نزدیک شدن ماموریت مشترک بین ناسا و «سازمان تحقیقات فضایی هند»(ISRO) به عملیات علمی کامل در اواخر امسال ارائه میدهند.
به نقل از ناسا، «شان دافی»(Sean Duffy)، مدیر موقت ناسا گفت: اولین تصاویر نیسار که با همکاری هند پرتاب شد، گواهی بر دستاوردهایی است که با اتحاد پیرامون یک دیدگاه مشترک از نوآوری و اکتشاف میتوان به آنها دست یافت. این تنها آغاز راه است. ناسا همچنان که هدف خود را برای حفظ سلطه فضایی کشور از طریق علم استاندارد طلایی دنبال میکند، به پیشرفتهای علمی باورنکردنی گذشته و حال ادامه خواهد داد.
تصاویر نیسار که در تاریخ ۳۰ ژوئیه به فضا پرتاب شد، سطح جزئیاتی را نشان میدهند که این ماهواره با اسکن زمین جمعآوری میکند تا اطلاعات منحصربهفرد و کاربردی را در طیف گستردهای از زمینهها از جمله واکنش به بلایای طبیعی، نظارت بر زیرساختها و مدیریت کشاورزی در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهد.
«آمیت کشاتریا»(Amit Kshatriya)، معاون مدیر ناسا گفت: با درک چگونگی عملکرد سیاره خودمان میتوانیم مدلها و تحلیلهایی را از نحوه عملکرد سایر سیارههای منظومه شمسی و فراتر از آن تولید کنیم، زیرا ما برای اعزام بشریت به سفری حماسی به ماه و سپس به مریخ آماده میشویم. ثبت موفقیتآمیز اولین تصاویر ماهواره نیسار، یک نمونه قابل توجه از چگونگی مشارکت و همکاری بین دو ملت در دو سوی مخالف جهان است که میتواند به دستاوردهای بزرگی برای منفعت همه دست یابد.
در ۲۱ اوت، سیستم رادار دهانه ترکیبی پهنباند نیسار که توسط «آزمایشگاه پیشرانش جت» ناسا در جنوب کالیفرنیا فراهم شده است، از جزیره مونت دیزرت در ساحل مین تصویربرداری کرد. مناطق تیره نشاندهنده آب، مناطق سبز نشاندهنده جنگل و مناطق سرخابی سطوح سخت یا منظم مانند زمینهای خالی و ساختمانها هستند. سیستم رادار پهنباند میتواند اشیاء به کوچکی پنج متر را تفکیک کند و بدین ترتیب، تصویر قادر به نمایش آبراههای باریکی است که از میان جزیره عبور میکنند و همچنین جزایر کوچکی که در آبهای اطراف آن پراکنده شدهاند.
در ۲۳ اوت، رادار پهنباند دادههایی را از بخشی از شمال شرقی داکوتای شمالی که در میان شهرستانهای گرند فورکس و والش قرار دارد، ثبت کرد. این تصویر، جنگلها و تالابهای حاشیه رودخانه فارست را نشان میدهد. قسمتهای تیره، مزارع آیش را نشان میدهند، رنگهای روشنتر نشاندهنده وجود مراتع یا محصولاتی مانند سویا و ذرت هستند و الگوهای دایرهای، استفاده از آبیاری چرخشی را به نمایش میگذارند.
این تصاویر نشان میدهند که چگونه رادار پهنباند میتواند نوع پوشش زمین را در هر منطقه تشخیص دهد. این قابلیت هم برای نظارت بر افزایش و کاهش اکوسیستمهای جنگلی و تالابی و هم برای ردیابی پیشرفت محصولات کشاورزی در طول فصول رشد در سراسر جهان حیاتی است.
«نیکی فاکس»(Nicky Fox)، مدیر اداره ماموریت علمی ناسا گفت: این تصاویر اولیه فقط یک پیشنمایش از علم تأثیرگذاری هستند که نیسار تولید خواهد کرد. این ماهواره، دادهها و اطلاعاتی را ارائه خواهد داد که دانشمندان را قادر میکنند تا سطوح در حال تغییر زمین و یخ زمین را با جزئیات بیسابقه مطالعه کنند و تصمیمگیرندگان را برای واکنش به بلایای طبیعی و سایر چالشها مجهز میکنند. این تصاویر، گواهی بر سالها تلاش سخت صدها دانشمند و مهندس از دو سوی جهان برای ساخت رصدخانهای با پیشرفتهترین سیستم راداری هستند که تاکنون توسط ناسا و سازمان تحقیقات فضایی هند راهاندازی شده است.
