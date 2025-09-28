\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u061b \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n