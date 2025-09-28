قاب پربازدید ارسطوی سریال پایتخت و مادرش

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u0631\u0627\u0646\u200c\u0641\u0631\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a\u060c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0648\u0642\u0627\u0631 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0639\u06a9\u0633 \u0648 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n