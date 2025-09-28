توصیه سیدورف به بازیکنان استقلال

استقلال با توجه به نتایج اخیر در حاشیه است و مشاور باشگاه به دنبال راه‌کاری برای جلوگیری از آن است.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری؛ کلارنس سیدورف، مشاور ورزشی مدیرعامل باشگاه استقلال که طی روز‌های اخیر به دلیل شرایط بحرانی و نتایج ضعیف آبی‌پوشان به ایران سفر کرده بود، پیش از دیدار تیمش مقابل شمس آذر قزوین، تهران را ترک کرد.

سیدورف در طول اقامت خود در ایران، جلساتی را با بازیکنان استقلال برگزار کرد. مهم‌ترین محور صحبت‌های مشاور هلندی، درخواست برای تمرکز کامل بر مسائل فنی و دوری از حواشی بود.

در همین راستا، سیدورف به بازیکنان داخلی و خارجی استقلال تأکید کرده بود که از انتشار پُست و استوری در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

با این حال، الحدادی در هفته گذشته پستی منتشر کرد که به توصیه مستقیم سیدورف، آن را از صفحه خود حذف کرد تا نشان دهد این توصیه جدی است.

به نظر می‌رسد هدف سیدورف از این توصیه، ایجاد آرامش و دور کردن تیم از حواشی رسانه‌ای است تا تمرکز بازیکنان کاملاً معطوف به بهبود نتایج تیم و کاهش فشار روانی روی کادر فنی و مدیریت باشد.