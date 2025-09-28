En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توصیه سیدورف به بازیکنان استقلال

استقلال با توجه به نتایج اخیر در حاشیه است و مشاور باشگاه به دنبال راه‌کاری برای جلوگیری از آن است.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۶۸
| |
388 بازدید
توصیه سیدورف به بازیکنان استقلال

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری؛ کلارنس سیدورف، مشاور ورزشی مدیرعامل باشگاه استقلال که طی روز‌های اخیر به دلیل شرایط بحرانی و نتایج ضعیف آبی‌پوشان به ایران سفر کرده بود، پیش از دیدار تیمش مقابل شمس آذر قزوین، تهران را ترک کرد.

سیدورف در طول اقامت خود در ایران، جلساتی را با بازیکنان استقلال برگزار کرد. مهم‌ترین محور صحبت‌های مشاور هلندی، درخواست برای تمرکز کامل بر مسائل فنی و دوری از حواشی بود.

در همین راستا، سیدورف به بازیکنان داخلی و خارجی استقلال تأکید کرده بود که از انتشار پُست و استوری در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

با این حال، الحدادی در هفته گذشته پستی منتشر کرد که به توصیه مستقیم سیدورف، آن را از صفحه خود حذف کرد تا نشان دهد این توصیه جدی است.

به نظر می‌رسد هدف سیدورف از این توصیه، ایجاد آرامش و دور کردن تیم از حواشی رسانه‌ای است تا تمرکز بازیکنان کاملاً معطوف به بهبود نتایج تیم و کاهش فشار روانی روی کادر فنی و مدیریت باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کلارنس سیدورف مشاور ورزشی مدیرعامل باشگاه استقلال پست استوری شبکه اجتماعی مشاور هلندی
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فریاد حسن یزدانی برای غزه+عکس
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
سوژه پست بعدی رامین رضاییان لو رفت!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIS
tabnak.ir/005aIS