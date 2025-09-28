En
لندن خواستار تداوم دیپلماسی با ایران شد

وزیر امورخارجه انگلیس تاکید کرد: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایان دیپلماسی با این کشور نیست.
لندن خواستار تداوم دیپلماسی با ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ایوت کوپر» وزیر امورخارجه انگلیس امروز (یک‌شنبه) پس از اجرایی شدن بازگشت تحریم‌های لغو شده سازمان ملل و محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران به تکرار ادعا‌های بی‌اساس و خصمانه طرف‌های اروپایی برجام، شامل انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ پرداخت.

او بدون اشاره به قصور تروئیکای اروپایی در عمل به تعهدات خود ذیل برجام و همچنین مانع تراشی آنها در مسیر دیپلماسی با ادعا اینکه «ایران هیچ تضمینی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه نداده و در مذاکرات نیز شرکت نکرده است» گفت: ما به همین دلیل تحریم‌ها را ذیل اسنپ‌بک فعال کرده‌ایم.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه) و آمریکا را در سوء استفاده از فرآیند حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده این علیه ایران را غیرقانونی و ناموجه دانست و تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و محدودیت‌های مندرج در آن در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که در واقع سه کشور اروپایی و آمریکا به‌جای فراهم‌کردن فضای لازم برای دیپلماسی و تعامل، مسیر تقابل و بحران‌سازی در پیش گرفته و بر این گمان نادرست‌اند که با توسل به حربه احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، اهرم فشار جدیدی به دست خواهند آورد.

دیپلمات ارشد انگلیس همچنین مدعی شد: کشور‌های ما به دنبال کردن مسیر‌های دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد.

کوپر به‌علاوه تاکید کرد که «اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل پایان دیپلماسی نیست».

پیش از این، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بدون در نظر گرفتن عملکرد اروپایی‌ها در این رابطه و سیاست‌های خصمانه انگلیس، رفانسه و آلمان درقبال ایران گفت که بازگشت تحریم‌های ایران نباید پایان دیپلماسی با این کشور بر سر موضوع هسته‌ای‌اش باشد.

وزیر امورخارجه انگلیس برجام تروئیکای اروپا شورای امنیت سازمان ملل متحد مذاکرات
