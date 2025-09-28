جزئیات آپدیت جدید ماینکرفت اعلام شد

رویداد‌های Minecraft Live همواره از موردانتظارترین زمان‌ها برای طرفداران این بازی محسوب شده و معمولاً شامل معرفی ویژگی‌های تازه و بسته‌های محتوایی جدید هستند. Mojang پیش‌تر در ابتدای سال جاری نیز یک Minecraft Live برگزار کرده بود که در آن جزئیاتی از بسته‌ی Chase the Skies، به‌روزرسانی Vibrant Visuals و موارد دیگر منتشر شد. اکنون با گذشت بیش از نیمی از سال، بازیکنان نگاهی به آنچه در ادامه‌ی سال ۲۰۲۵ و پس از آن در انتظارشان است، داشته‌اند.

اعلام تاریخ انتشار the Copper age

در این رویداد، Mojang تاریخ انتشار بسته‌ی The Copper Age را ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد. این بسته محتوای تازه‌ای را به نسخه‌ی پایه‌ی بازی اضافه خواهد کرد. از جمله ویژگی‌های این به‌روزرسانی می‌توان به معرفی موجود جدیدی به نام Copper Golem اشاره کرد که به بازیکنان در سامان‌دهی آیتم‌ها در صندوق‌ها کمک می‌کند. همچنین ابزارها، سلاح‌ها و زره‌های مسی به همراه بلوک جدیدی به نام Shelf Block در این بسته گنجانده شده‌اند. برخی از این قابلیت‌ها پیش‌تر از طریق نسخه‌های آزمایشی Snapshot و Beta در دسترس بوده‌اند، اما اکنون همه‌ی بازیکنان به آنها دسترسی خواهند داشت.

رونمایی از Mounts of Mayhem

علاوه بر The Copper Age، شرکت Mojang از بسته‌ی چهارم سال ۲۰۲۵ با عنوان Mounts of Mayhem نیز رونمایی کرد. اگرچه برخی جزئیات این بسته ممکن است با توجه به بازخورد کاربران تغییر کند، اما در حال حاضر مشخص شده که موجود جدیدی به نام Nautilus به بازی اضافه خواهد شد. این بسته که انتظار می‌رود در فصل تعطیلات سال جاری منتشر شود، موجوداتی مانند Zombie Horse و Zombie Nautilus را نیز به حالت Survival اضافه خواهد کرد.

افزونه Friendly Fishing

در بخش دیگری از این رویداد، افزونه‌ای جدید با عنوان Friendly Fishing معرفی شد که از طریق فروشگاه Minecraft Marketplace قابل تهیه است. این افزونه با همکاری سازمان Conservation International طراحی شده و هدف آن افزایش آگاهی زیست‌محیطی است. بازیکنان در این افزونه می‌توانند انواع ماهی‌ها از جمله کوسه‌ها را شکار کنند. درآمد حاصل از فروش این افزونه صرف حمایت از فعالیت‌های Conservation International خواهد شد.

همکاری رسمی با Dragon Ball Z

همچنین Mojang از همکاری رسمی با مجموعه‌ی Dragon Ball Z خبر داد. بسته‌ی الحاقی این همکاری قرار است در ادامه‌ی سال ۲۰۲۵ برای نسخه‌ی Bedrock منتشر شود و محتوایی از این مجموعه‌ی محبوب را به بازی اضافه کند. در حال حاضر، بازیکنان می‌توانند آیتم رایگان Super Saiyan Hair را از فروشگاه Marketplace دریافت کنند.سال ۲۰۲۵ تاکنون سالی پرمحتوا برای Minecraft بوده و به نظر می‌رسد این شرکت قصدی برای کاهش سرعت تولید محتوا نداشته و با دو بسته‌ی دیگر که قرار است تا پایان سال منتشر شوند، بازیکنان می‌توانند همچنان منتظر تجربه‌های تازه‌ای باشند.