\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f8\u06f8 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f \u0628\u0627 \u06f9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0627\u0644\u200c\u0646\u0648\u062f \u0635\u0641\u0631 \u062e\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0686 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u06f1\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0631\u062f\u061b \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0647\u0634 \u0633\u0631\u0633\u0627\u0645\u200c\u0622\u0648\u0631 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648.\n\u00a0\n