پزشکیان، نمی‌تواند نظر خودش را به مجلس تحمیل کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خروج از NPT به اجماع ملی نیاز دارد، گفت: تاکنون تصمیمی در صحن علنی مجلس برای خروج از NPT گرفته نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابراهیم رضایی درباره اینکه آیا در جلسه غیرعلنی مجلس، موضوع خروج از NPT مطرح شد، گفت: این موضوع مطالبه خیلی از نمایندگان است. حدود ۱۵ طرح در مجلس درباره خروج از NPT با فعال شدن مکانیسم ماشه داریم، اما تاکنون در مجلس تصمیمی راجع به آن گرفته نشده است. البته برای این تصمیم به یک اجماع ملی نیاز دارد.

وی در عین حال گفت: البته معتقدم که باید از NPT خارج شویم و دلیلی برای حضور ما در این معاهده نیست.

رضایی توضیح داد: طبق معاهده NPT و اساسنامه آژانس، آژانس باید به ما برای توسعه صنعت و فناوری هسته‌ای کمک کند که این کار را نکرد. همچنین ما انبوهی از نظارت و بازرسی را پذیرفتیم که ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است. این بازرسی‌ها انجام شد، اما آژانس به تعهد خودش عمل نکرد و نتیجه آن حمله به کشورمان شد که آژانس بهانه آن را فراهم کرد لذا خیری از حضور در NPT و همکاری با آژانس ندیدیم و لزومی به ادامه همکاری با آژانس احساس نمی‌کنیم.

وی درباره اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده ایران از NPT خارج نمی‌شود، گفت: مجلس مستقل است؛ طبیعتا خروج از NPT به به یک اجماع ملی نیاز دارد. نمایندگان ملت ایران هم در مجلس و نه دولت جمع شده‌اند، رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند نظر خودش را به مجلس تحمیل کند.

رضایی مجددا گفت: البته ما در این زمینه معتقدیم که یک اجماع حداکثری به‌ویژه بین قوا باید ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع بندی گفت: ۱۵ طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای خروج از NPT ارائه شده و کمیسیون به جمع بندی درباره یک طرح رسیده، اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

وی توضیح داد: طبق این طرح با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ملزم است درخواست خروج از NPT را به اعضای شورای حکام تقدیم کند.

همین خبر برعکس زدن باعث سقوط طلا شد
