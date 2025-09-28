En
حماس: هیچ پیشنهاد جدیدی دریافت نکرده‌ایم

جنبش مقاومت اسلامی فلسطیم (حماس) امروز (یکشنبه) اعلام کرد که هیچ‌گونه پیشنهاد جدیدی از سوی میانجیگران درخصوص برقراری آتش‌بس در غزه دریافت نکرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که مذاکرات آتش‌بس از زمان تلاش نافرجام رژیم صهیونیستی برای ترور رهبرانش در نهم ماه جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر، متوقف شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، جنبش حماس در این بیانیه آمادگی خود را برای بررسی مثبت و مسؤولانه هرگونه پیشنهادی که از سوی میانجیگران دریافت کند اعلام کرد به طوریکه حقوق ملی ملت فلسطین را حفظ کند.

این جنبش همچنین اعلام کرد: ما هیچگونه پیشنهاد جدیدی از سوی میانجیگران درخصوص برقراری آتش‌بس در غزه دریافت نکردایم.

ارتش رژیم صهیونیستی ماه جاری میلادی حمله هوایی را علیه رهبران حماس در دوحه انجام داد و اعلام کرد که این رهبران مسؤولیت مستقیم عملیات هفت اکتبر و اداره جنگ علیه رژیم صهیونیستی را بر عهده دارند، اما رهبران حماس که در دوحه مشغول مذاکره برای پایان جنگ غزه بودند از این حمله جان سالم به در بردند.

روزنامه عبری معاریو صبح امروز (یکشنبه) نوشت: حمله به رهبران حماس در قطر به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تصویر پیروزی لازم برای پایان جنگ را نداد. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا خود را از این حمله کنار کشید و نخست وزیر اسرائیل در تحقق هدف خود با این حمله شکست خورد.

این روزنامه به نقل از منابع عبری نوشت: نتانیاهو در انتخاب منفعت شخصی خود به قیمت از دست رفتن منفعت اسرائیل تردید نخواهد کرد و ده‌ها بار این کار را انجام داده است.

جنبش حماس آتش بس غزه قطر معاریو میانجیگران رهبران حماس
