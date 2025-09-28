En
استفاده از کالابرگ چهارم تا کی ادامه دارد؟

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک، تاکنون 14 میلیون و 445 هزار نفر کالابرگ مرحله چهارم خود را خرج کردند.
مرجان دبیری سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد استقبال مردم از کالابرگ گفت: تا ساعت ۷ صبح امروز ۶ شهریور ماه تعداد ۱۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۳۲۳ نفر سرپرست خانوار با مانده صفر، کالابرگ مرحله چهارم خود را خرج کردند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ وی گفت: این افراد در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۷ قرار داشتند.

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک همچنین در مورد مهلت اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: اعتبار کالابرگ مرحله چهارم تا آخر آبان ماه برقرار است، اما اعتبار مرحله قبلی یعنی مرحله سوم تا آخر شهریور ماه بود که کسانی که خرید نکردند، دیگر قادر به استفاده از اعتبار کالابرگ مرحله سوم خود نیستند.

طرح کالا برای الکترونیکی بر اساس تکلیف قانون بودجه در راستای تامین معیشت خانوارهای کم درآمد در دهک‌های ۱ تا ۷ اجرا می‌شود و با اعتبار این کالابرگ افراد می‌توانند ۱۱ قلم کالا یا خوراکی شامل پروتئینی گوشت سفید، قرمز، تخم مرغ، لبنیاتی شامل شیر، ماست، پنیر، حبوبات، برنج، روغن، قند و شکر و ماکارونی خریداری کنند.

در کل کشور حدود ۲۳۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای و معمولی طرف قرارداد با طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.

 

