قیمت حبوبات ارزان میشود؟
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
1190
1190
بازدید
۲
پ
غزه، امروز را اینگونه آغاز کرد
کد خبر:
۱۳۳۱۱۱۹
تاریخ انتشار:
۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰
28 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۱۱۹
|
۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰
28 September 2025
|
1190
بازدید
1190
بازدید
|
۲
برچسب ها
غزه
جنگ
رژیم صهیونیستی
نسل کشی
قحطی
نوار غزه
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: هیچ پیشنهاد جدیدی دریافت نکردهایم
عکسی غم انگیز از تیم اسکیت غزه
نوار غزه در خطرناکترین مراحل کشتار جمعی قرار دارد
تصاویری از غزه، قبل و بعد از حملات اسرائیل
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسلکشی نمیکند
بیش از ۱۶۰ شهید و مجروح در قتلعام جدید شمال غزه
مهمترین موارد نقض توافق آتشبس غزه توسط رژیم صهیونی
سیل بازگشت فلسطينيان به خانههای خود در شمال نوار غزه+ عکس
اتحادیه اروپا همدست اسرائیل در نسل کشی غزه
رئیس جدید ارتش صهیونیستی: امسال، سال جنگ خواهد بود
سیاستمداران صهیونیست: مجبور به پایان جنگ غزه هستیم
خطر مرگ دستهجمعی در غزه قریبالوقوع است
بقائی نسل کشی در فلسطین اشغالی را محکوم کرد
جزییات به هلاکت رسیدن فرمانده ارشد اسراییلی
هشدار سازمان ملل: اسرائیل در غزه نسلکشی میکند
درخواست وقیحانه بن گویر برای نوار غزه
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسلکُشی در غزه
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در غزه در معرض قحطی هستند
بحران قحطی در غزه
هشدار امیرقطر درباره عواقب تجاوز وحشیانه صهیونیستها
هشدار برنامه جهانی غذا درباره قحطی در غزه
ادامه جنگ در غزه باعث قحطی میشود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
7
پاسخ
لعنت و نفرین بر رژیم جعلی جنایتکار
ناشناس
|
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
5
پاسخ
عجب صبری خدا دارد. ظاهرا دیگه ار دست بنده ها کاری بر نمیاد، دیگه خداوند باید اینها رو ادب کنه.
آخرین اخبار
و اینک هجوم به خاک شمالغرب؛ تاراج بستر خشک دریاچه ارومیه
رقص ابوالفضل پورعرب در پشت صحنه
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
عکسی غم انگیز از تیم اسکیت غزه
لاریجانی پیام رهبر انقلاب را به نعیم قاسم رساند
اتحادیه اروپا: تحریمهای بینالمللی علیه ایران از سر گرفته شد
فقرِ گل، گلزن، بازیساز و همهچیز/ ۶ گل در ۸ دیدار؛ فوتبالمان را با کجا مقایسه کنیم؟
اتحادیه اروپا: تحریمهای بینالمللی علیه ایران از سر گرفته شد
گرانترین انگشتر جهان با الماسی نادر
در جلسه غیر علنی مجلس بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چه گذشت؟
درخواست کوبنده البرادعی برای تحریم اسرائیل
تأکید روسیه بر عدم قصد حمله به اروپا
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 مهرماه
اجرای حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در بابل
چمران: ایران پیشتر هم مکانیسم ماشه را دور زده
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکتها خبر ندارند قطعه موشک میسازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بیشرمانه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
(۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
(۱۳۵ نظر)
پزشکیان با ترامپ دیدار کند استیضاحش میکنیم
(۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
(۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
(۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
(۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
(۶۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
(۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا میشود!
(۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریمها
(۴۴ نظر)
