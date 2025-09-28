En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاپیتان پرسپولیس در پیراهن تیم لیگ یکی!

کاپیتان سابق پرسپولیس در تمرین تیم هوادار شرکت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۰۳
| |
1025 بازدید

کاپیتان پرسپولیس در پیراهن تیم لیگ یکی!

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، کمال کامیابی‌نیا، کاپیتان سابق پرسپولیس که در دو فصل اخیر پیراهن ذوب آهن اصفهان را برتن کرده است، فصل گذشته با مصدومیت سخت رباط صلیبی مواجه شد و اکنون دوران نقاهت و بازیابی توانایی‌هایش را سپری می‌کند.

کامیابی‌نیا که در تهران به ادامه روند درمانی خود مشغول است، امروز در تمرین تیم فوتبال هوادار، صدرنشین این روزهای لیگ یک شرکت کرد و با پوشیدن پیراهن بنفش این تیم تهرانی کار با توپ خود را استارت زد.

با این حال بعید است کمال کامیابی‌نیا قصد داشته باشد به هوادار و رقابت‌های لیگ یک بپیوندد و حضور او در تمرین هواداری‌ها به دلیل رفاقتش با رضا ربیعی سرمربی این تیم و برادرش محمد ربیعی، سرمربی سابق ذوب آهن بود که او نیز در تمرین امروز هوادار شرکت داشت.

تصویر کاپیتان سابق و پرافتخار سرخپوشان تهرانی در فضای مجازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس هوادار کمال کامیابی نیا صدرنشین
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aHP
tabnak.ir/005aHP