کاپیتان پرسپولیس در پیراهن تیم لیگ یکی!

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، کمال کامیابی‌نیا، کاپیتان سابق پرسپولیس که در دو فصل اخیر پیراهن ذوب آهن اصفهان را برتن کرده است، فصل گذشته با مصدومیت سخت رباط صلیبی مواجه شد و اکنون دوران نقاهت و بازیابی توانایی‌هایش را سپری می‌کند.

کامیابی‌نیا که در تهران به ادامه روند درمانی خود مشغول است، امروز در تمرین تیم فوتبال هوادار، صدرنشین این روزهای لیگ یک شرکت کرد و با پوشیدن پیراهن بنفش این تیم تهرانی کار با توپ خود را استارت زد.

با این حال بعید است کمال کامیابی‌نیا قصد داشته باشد به هوادار و رقابت‌های لیگ یک بپیوندد و حضور او در تمرین هواداری‌ها به دلیل رفاقتش با رضا ربیعی سرمربی این تیم و برادرش محمد ربیعی، سرمربی سابق ذوب آهن بود که او نیز در تمرین امروز هوادار شرکت داشت.

تصویر کاپیتان سابق و پرافتخار سرخپوشان تهرانی در فضای مجازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.