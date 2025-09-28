En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رهبر انقلاب در جمع نیروهای صنعت موشکی سپاه

حضور مقام معظم رهبری در جمع نیروهای صنعت موشکی سپاه در زمان ریاست‌جمهوری و سال ۶۵
کد خبر: ۱۳۳۱۰۹۸
| |
524 بازدید
رهبر انقلاب در جمع نیروهای صنعت موشکی سپاه

به گزارش تابناک؛ شهیدان «حسن طهرانی مقدم» فرمانده هوا فضای سپاه و «محمود باقری» که مسئولیت نقشه برداری را برعهده داشتند، نیز در تصویر دیده می‌شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب دیدار صنعت موشکی حسن طهرانی مقدم محمود باقری هوافضا خبر فوری
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارگزاران حج با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد
گزارش تصاویری از دیدار مردم آذربایجان با رهبری
نمایندگان مجلس چهارشنبه به دیدار رهبری می‌روند
ناگفته‌های صنعت موشکی ایران به روایت شهید حاجی‌زاده
دست نوشته شهید طهرانی مقدم برای رهبر انقلاب
دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب
دیدار مشاور رهبر انقلاب با سران حماس در دوحه
تصاویر رهبر انقلاب در دانشگاه علوم و فنون هوافضا
دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد
فرمانده موشکی سپاه در پیاده روی اربعین+عکس
دیدار رهبر انقلاب و پدر موشکی ایران در دوران جنگ
تمدیدمهلت ثبت‌نام دهمین دوره مسابقات ملی هوافضا
بکوشید شعر فارسی عفیف، حکمت آمیز و امیدآفرین باشد
تصاویر دیدار دانشمندان صنعت دفاعی با رهبر انقلاب
رقابت‌ تیم‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در مسابقات هوافضا
امیر قطر با رهبر انقلاب دیدار می‌کند
راه مذاکره با هیچ کشوری، جز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی بسته نیست/ اروپایی‌ها در ظاهر میانجی هستند، اما حرف‌هایشان پوچ است/ رفت‌وآمد و عقد قرارداد مشکلی ندارد، اما از اروپایی‌ها باید قطع‌امید کرد/ ایران نه نسبت به ۴۰ سال قبل، بلکه از ۱۰ سال قبل هم قوی‌تر شده است
علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی آمریکا و رفقای آن است/ آماده ارتباطات نزدیک‌تر با کشورهای منطقه‌ایم/ ملت‌های منطقه تحکم‌ها و دخالت‌های بیگانگان را قبول نمی‌کنند
دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورها با رهبر انقلاب
دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن با رهبر انقلاب
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aHK
tabnak.ir/005aHK