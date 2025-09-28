En
آمادگی سپاه برای پاسخ قاطع به تهدیدات

وحدت ارتش و سپاه عامل شکست دشمن ضامن صیانت از استقلال امنیت ملی تمامیت سرزمینی ایران و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۹۴
| |
499 بازدید
آمادگی سپاه برای پاسخ قاطع به تهدیدات

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دیدار با فرمانده کل سپاه اظهار داشت: پیروزی‌های بزرگ و دستاوردهای شگرف نیروهای مسلح به ویژه سپاه و بسیج نشان میدهد راهبرد بازدارندگی فعال و پاسخ قدرتمند ، شجاعانه و کوبنده به تهدیدها راهبردی کارآمد است.

تقویت، نوسازی و بروز رسانی سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی کشور روند خوبی گرفته است.

نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی آمادگی کامل دارند.

وحدت ارتش و سپاه عامل شکست دشمن ضامن صیانت از استقلال امنیت ملی تمامیت سرزمینی ایران و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی است.

سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه نیز گفت: سپاه در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

پاسداران آمادگی کاملی برای مقابله قاطع سریع و عبرت آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن دارد.

مانند تحمیل شکست بر دشمن صهیونی و آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه که جهان شاهد آن بود.

سپاه نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی میداند بلکه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تعریف کرده است.

