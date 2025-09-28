به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ منصوری برای پروژه اخیر خود، تغییراتی گسترده روی لامبورگینی اوروس SE به اجرا درآورده است. این خودرو که با نام منصوری وناتوس SE (VENATUS SE) شناخته میشود، همانند دیگر محصولات منصوری ظاهری عجیب دارد که مطابق سلیقه تمامی افراد نیست. این خودرو در نمایشگاه قایقهای تفریحی موناکو ۲۰۲۵ به نمایش درآمده است.
رویداد قایقهای تفریحی موناکو یا MYS از سال ۱۹۹۱ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون به یک رویداد سالانه برای نمایش قایقها و سوپرقایقهای تفریحی لوکس تبدیل شده است. این رویداد در بندر هرکولس موناکو برگزار میشود. همراه با قایقهای لوکس، بسیاری از خودروها و محصولات مجلل دیگر نیز در این رویداد به نمایش درمیآیند. بنابراین رویداد قایقهای تفریحی موناکو، فضای مناسبی برای نمایش یک لامبورگینی اوروس تیونینگ شده است.
منصوری نیز در این رویداد حضور فعالی داشته است. این شرکت نخست از منصوری Equestre رونمایی کرد که در واقع نسخهای سفارشی از فراری ۱۲Cilindri بود. اکنون منصوری دومین محصول خود در رویداد موناکو را معرفی کرده است. این محصول یک لامبورگینی اوروس SE تیونینگ شده است. لامبورگینی اوروس SE یک سوپر شاسیبلند پلاگین هیبریدی فوقلوکس است که فروش مناسبی را در سطح جهان تجربه میکند، بنابراین طبیعی است که تیونرها به این خودرو علاقه داشته باشند.
نگاهی به منصوری وناتوس
SEمانند سایر تیونهای منصوری، بدنه وناتوس SE ترکیبی آهنگین از آتش و یخ را به نمایش میگذارد. فیبرکربن بسیاری در کیت بدنه این خودرو بهکار رفته است. ورودیهای خنککننده اضافه برای پیشرانه در نظر گرفته شدهاند. چراغهای LED طرح جدیدی دارند. همچنین یک کیت آیرودینامیکی کامل نیز برای این خودرو در نظر گرفته شده که شامل اجزای پهن بدنه و یک اسپویلر دوتایی در پشت خودرو است.
از منصوری وناتوس SE، تنها هفت دستگاه به تولید خواهد رسید. هرکدام از این خودروها به رینگهای فوقسبک ۲۴ اینچی منصوری FC.5 و لاستیکهای غولپیکر ۲۹۵/۳۰ R۲۴ و ۳۵۵/۲۵ R۲۴ به ترتیب در جلو و عقب مجهز شدهاند. هرکدام از این هفت دستگاه مطابق با خواستههای مشتری سفارشیسازی میشوند.
