اخراج تیم اسرائیلی از مسابقات ایتالیا

یک رسانه عبری زبان اعلام کرد، یک تیم دوچرخه سواری که به نمایندگی از اسرائیل قرار بود در تور دوچرخه سواری ایتالیا شرکت کند، بنا به خواست برگزار کنندگان کنار گذاشته شد تا یک پیروزی برای فلسطینیان به ثبت برسد.
اخراج تیم اسرائیلی از مسابقات ایتالیا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک رسانه عبری زبان اعلام کرد، یک تیم دوچرخه سواری که به نمایندگی از اسرائیل قرار بود در تور دوچرخه سواری ایتالیا شرکت کند، بنا به خواست برگزار کنندگان کنار گذاشته شد تا یک پیروزی برای فلسطینیان به ثبت برسد. روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی اعلام کرد برگزار کنندگان تور ایتالیا که قرار است از روز ۴ اکتبر آغاز شود اعلام کردند، تیم اسرائیل اجازه حضور در این تور را نخواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است: برگزارکنندگان جیرو دِامیلیا که در ۴ اکتبر در ایتالیا برگزار خواهد شد، امروز (شنبه) اعلام کردند که تیم دوچرخه‌سواری اسرائیلی Premier Tech به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از اعتراضاتی که در طول مسابقات ووئلتا اسپانیا رخ داد، امسال در اجازه شرکت در این مسابقات شرکت نخواهد داشت.

آدریانو آمیچی، رئیس GS امیلیا، برگزارکننده مسابقه ۱۹۹ کیلومتری بین میراندولا و بولونیا در مرکز ایتالیا، گفت: «تیم Premier Tech در خط شروع مسابقه ما نخواهد بود. ما مجبور شدیم این تصمیم را به دلایل ایمنی عمومی بگیریم».

به اعتراف یسرائیل هیوم این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که شهرداری بولونیا، به رهبری حزب دموکرات چپ میانه (PD)، این هفته خواستار محرومیت این گروه از مسابقه شده بود و و تاکید داشت که " اسرائیل مسئول جنایات جدی علیه جمعیت غیرنظامی در نوار غزه است. "

به نوشته این رسانه عبری زبان، این دوچرخه سواری به دلیل آنکه از اسپانسر اسرائیلی استفاده می‌کند، با بحران بزرگی مواجه شده است، همین امر باعث شد تا اعضای این تیم به دنبال تغییر هویت آن شده و تاکید کنند از سال آینده با هویتی جدید که هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارد وارد مسابقات خواهند شد.

گفتنی در ماه سپتامبر جاری، این تیم پس از حذف کلمه "اسرائیل" از پیراهن و وسایل نقلیه خود در مرحله دوم مسابقات Vuelta a España، با نام اختصاری IPT در کانادا رقابت کرد. تخمین زده می‌شود که این تیم فصل آینده با سیستم فعلی خود ادامه نخواهد داد.

هنوز آدم تو این دنیا پیدا میشه انگار
