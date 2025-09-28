En
قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404

قیمت سکه امامی با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۸۳
| |
1232 بازدید

قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,126,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,038,800,000

نیم سکه تک فروشی

600,600,000

ربع سکه تک فروشی

348,600,000

سکه گرمی تک فروشی

173,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,040,000,000

نیم سکه (قبل 86)

520,000,000

ربع سکه (قبل 86)

265,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

127,200,000

حباب سکه بهار آزادی

40,050,000

حباب نیم سکه

101,230,000

حباب ربع سکه

98,590,000

حباب سکه گرمی

50,310,000

 

سکه بازار سکه قیمت سکه خرید سکه فروش سکه سکه تمام سکه امامی قیمت سکه تمام ربع سکه
