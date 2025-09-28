قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,126,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,038,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
600,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
348,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,040,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
127,200,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
40,050,000
|
حباب نیم سکه
|
101,230,000
|
حباب ربع سکه
|
98,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,310,000
