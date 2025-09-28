قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404

قیمت سکه امامی با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

