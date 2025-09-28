En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟

درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزد‌ها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزد‌ها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۷۳
| |
435 بازدید
|
۲

خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟

روز‌های آخر سال گذشته بود که احمد میدری وزیر کار، اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده باید با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما این وعده محقق نشد و در حد وعده‌های پوشالی باقی ماند و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان که بسیارعقب‌تر از هزینه‌های زندگی است سرجای خود باقی ماند و از تورم عمومی جا ماند. 
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، باوجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد خبری از آن نیست و سیاست‌های وزارت کار هم که قرار بود فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی را پر کند آشکارا به بن بست خورد. 
 
اواخر مرداد ماه امسال بود که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزد‌ها صحبت کرد و همین مساله روزنه‌های امیدی برای احتمال ترمیم مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال را تقویت کرد؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. 
 
افزایش حقوق به کجا رسید؟
 
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. 
 
منتفی شدن افزایش حقوق درحالی مطرح شده است که ماده ۴۱ قانون کار الزام دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد که البته دو قید مهم مانند نرخ تورم و سبد معیشتی درآن لحاظ شده است بنابراین این انتقاد به میدری وارد است که خلف وعده کرده است. 
 
البته نمایندگان کارگری بار‌ها اعلام کردند که وزیر کار بر اساس روند افزایشی تورم و کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال، وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزد را داد و امیدواری‌هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرد که اکنون جای آن را ناامیدی گرفته است که باید گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل جمع کردن امضا درمجلس برای استیضاح وزیرکار، عمل نکردن او به وعده‌ها در خصوص حقوق و دستمزد است که بیش از همه عدم پایبندی به وظایف و تعهدات وزارتخانه را تلقی می‌کند.
 
فاصله حقوق با سبد معیشت هر روز بیشتر از دیروز 
 
 از ابتدای سال تاکنون با وجود افزایش دستمزد در ابتدای سال، نرخ تورم و گرانی کالا‌ها و خدمات اساسی به حدی بالا رفته است که قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که حقوق فعلی با سبد معیشت منطقی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین تعیین دستمزد صرفاً به‌صورت سالانه کافی نیست و ترمیم مزد در میان سال، یک ضرورت اقتصادی برای حفظ حداقل‌های زندگی کارگران است.
 
پیام میدری برای شورای عالی کار 
 
همچنین شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه (شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) است و تصمیم‌گیری‌ها باید با توجه به نظرات هر سه گروه صورت گیرد ؛ درحالیکه اعلام قاطع منتفی شدن ترمیم مزد از سوی میدری تنها یک پیام دارد و آن این است که توجه کافی به مطالبات و استدلال‌های نمایندگان کارگری نمی‌شود.
 
گذشته از آن، نمایندگان کارگری شورای عالی کار بار‌ها اعلام کردند که در جریان مذاکرات مزدی، توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی شود ؛ درحالیکه که با اعلام قاطع وزیر مبنی بر منتفی شدن ترمیم مزد، بدون برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و بررسی داده‌های جدید تورمی، نادیده گرفتن این توافق و دور زدن فرآیند قانونی را از سوی آقای وزیر نشان می‌دهد. 
 
به گزارش تابناک، عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه‌های زندگی بیش از همه وظیفه قانونی شورای عالی کار و وزیر کار است که با رسیدگی مجدد و ترمیم دستمزد در طول سال تلاش کند تا حداقل‌های زندگی کارگران تأمین شود ؛ درحالیکه میدری با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی دولت، کارفرمایان و اعلام قطعی عدم ترمیم مزد، اصل «تأمین حداقل معیشت کارگران» را که هدف اصلی قانون کار و مذاکرات مزدی است، زیر پا گذاشته است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
حقوق کارمندان حقوق کارمندان دولت افزایش حقوق افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران حقوق کارگران 1404 حقوق بازنشستگان وزیرکار استیضاح وزیر کار
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استعفا یا استیضاح؟ / پاشنه آشیل وزیر کار، کار دستش داد!
آیا منطقی است مزد کارگران 25 درصد افزایش یابد؟!
طرح فوری مجلس برای تغییر حقوق کارگران/افزایش ۴۵ درصدی حقوق در راه است؟
افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران؛ از امید تا بحران ها
پشت پرده وقت کشی برای تعیین دستمزد کارگران/ شگرد جدید برای تحمیل دستمزد؟
جزئیات مالیات و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
اجماع برای افزایش حقوق بازنشستگان
سناریوهای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم‌سال
موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت/ میرکاظمی: سقف را بالا نبرید
درصد افزایش حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی کالا و خدمات همخوانی ندارد
گام اول افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل حقوق کارگران
افزایش حقوق بازنشستگان طی ۱۵‌روز آینده اعمال می‌شود
افزایش حقوق این بازنشستگان از بهمن ۱۴۰۲
افزایش حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار است؟
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ مشخص شد
میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال می‌شود؟
تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان
حداقل مزد کارگران ۱۰۰هزار تومان کمتر از کارمندان!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Czechia
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
جواب مسوول مربوطه
خخخخخ
چقدر ساده و زود باورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
با فوق لیسانس در وزارت علوم
حکم حقوق 14 میلیون تومن در تهران
خنده دار نیست؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aGv
tabnak.ir/005aGv