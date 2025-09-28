با هیچ شرطی حاضر به بخشش قاتل دخترم نیستم

پدر الهه حسین‌نژاد گفت: گرچه خانواده قاتل برای گرفتن رضایت خیلی به ما مراجعه کرده‌اند اما من به هیچ عنوان حاضر به بخشش نیستم و این درخواست مردم نیز هست. من بچه‌ام را از دست داده‌ام و هر کسی که بچه داشته باشد، می‌فهمد که من چه می‌گویم. حاضر نیستم قاتل به هیچ وجه و با هیچ شرطی بخشیده شود. اگر این اجرای حکم حتی برای یک نفر اثرگذار باشد، برای من کافی است و می‌خواهم درس عبرت باشد.

روز گذشته پدر الهه حسین‌نژاد با حضور در دادسرای امور جنایی پایتخت، پیگیر پرونده دخترش شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، او گفت: «به دادسرا آمده‌ام تا متوجه شوم آن قسمت از پرونده را که در دادسرای جنایی تهران بوده است به دادسرای اسلامشهر ارسال کرده‌اند یا خیر. هنوز تاریخ اجرای حکم قصاص مشخص نیست ما درخواست اجرای حکم در ملأ عام را داریم که امیدوارم اجرا شود. گرچه خانواده قاتل برای گرفتن رضایت خیلی به ما مراجعه کرده‌اند، اما من به هیچ عنوان حاضر به بخشش نیستم و این درخواست مردم نیز هست. من بچه‌ام را از دست داده‌ام و هر کسی که بچه داشته باشد، می‌فهمد که من چه می‌گویم. حاضر نیستم قاتل به هیچ وجه و با هیچ شرطی بخشیده شود. اگر این اجرای حکم حتی برای یک نفر اثرگذار باشد، برای من کافی است و می‌خواهم درس عبرت باشد.»

پدر الهه گفت: «برای اجرای حکم، دیه‌ای پرداخت نکرده‌ام و تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. حال خودم و همسرم خیلی بد است و هر روز حال‌مان بدتر می‌شود. امیدوارم با اجرای حکم آرام بگیریم.»

الهه ۴ خرداد امسال وقتی از محل کارش که آرایشگاهی در غرب تهران بود خارج شد تا به خانه‌اش در اسلامشهر برود، در میدان آزادی سوار خودروی عبوری شد، اما راننده وی را با چاقویی که داخل خودرواش بود به قتل رساند و سپس جسد دختر جوان را در بیابان‌های اطراف اسلامشهر رها کرد و به تهران بازگشت. با شکایت خانواده الهه به پلیس و اعلام گم شدن او، تصاویر دختر جوان به عنوان گمشده در فضای مجازی منتشر شد و سرانجام ۱۰ روز بعد پلیس، راننده قاتل را دستگیر کرد.