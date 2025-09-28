En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رسوایی رپر معروف در پرونده تعرض به دختر نوازنده

رپر معروف که متهم است به یکی از نوازندگان گروهش تعرض کرده با حکم دادگاه کیفری بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۶۰
| |
2759 بازدید
|
۴

رسوایی رپر معروف در پرونده تعرض به دختر نوازنده

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شهریور امسال دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از پسر جوانی که رپر و رقصنده است شکایت کرد و مدعی شد به او تجاوز کرده است. وی در تشریح ماجرا گفت: «چند سالی است که در کار نوازندگی ساز هستم و به دنبال گروه یا شخصی بودم که بتوانم با او همکاری کنم تا اینکه با این خواننده آشنا شدم. او رپر و رقصنده خیابانی بود و در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال‌کننده‌های زیادی داشت. بعد از مدتی او پذیرفت از من تست بگیرد تا اجازه دهد در گروهش ساز بزنم. بعد از اینکه تست دادم به گروهش ملحق شدم و مدتی باهم کار می‌کردیم تا اینکه یک شب بعد از پایان کار و زمانی که می‌خواستم به خانه برگردم تاکسی اینترنتی گرفتم و او بدون اینکه ببیند من موافقم یا نه با من همراه شد. از او پرسیدم چرا سوار ماشین من شدی که گفت خانه ما هم نزدیک خانه شماست.» وی افزود: «در مسیر ما مثل همیشه فقط درباره کار صحبت کردیم. وقتی به خانه‌مان رسیدم پیاده شدم و از او خداحافظی کردم اما او هم پیاده شد و بعد از باز شدن در خانه‌ام بدون اجازه و با زور وارد شد و به من تجاوز کرد حتی با موبایلش از من فیلم و عکس گرفت و تهدیدم کرد که اگر به حرفش گوش نکنم و در مورد این موضوع با کسی حرف بزنم من را می‌کشد.» پس از ثبت این شکایت دختر جوان به پزشکی قانونی معرفی و متهم احضار شد اما اتهام تجاوز را رد کرد.
در این میان پزشکی قانونی هم آثار تعرض و کبودی را تأیید کرد و با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در این جلسه که تفهیم اتهام و مواجهه حضوری بود شاکی در ابتدا پرینتی از پیام‌های تهدیدآمیز ارسال شده متهم به خودش را به قضات ارائه داد و سپس به تشریح ماجرا پرداخت و خواستار اشد مجازات برای متهم شد.
پس از آن متهم که با قید وثیقه آزاد بود به قضات گفت: «نمی‌دانم چرا از من شکایت کرده چون من بعد از آشنایی با او عاشقش شدم و اصلاً بحث تجاوز و زور مطرح نیست. هر رابطه‌ای هم که داشتیم بر اساس خواست دو طرفمان بوده و من اتهام تجاوز را قبول ندارم.»
شاکی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: «او دروغ می‌گوید. فکر کرده چون دنبال‌کننده‌های زیادی دارد می‌تواند به هر کسی آزار برساند. من از روز اولی که با او آشنا شدم تأکید کردم که من به خاطر اینکه در کارم پیشرفت داشته باشم به دنبال یک گروه موسیقی خوب می‌گشتم وگرنه هیچ علاقه‌ای به او نداشته‌ام. بعد از این اتفاق هرشب کابوس می‌بینم و زندگی‌ام نابود شده.»
قاضی از متهم پرسید: «اگر او را دوست داشتی چرا پیام‌های تهدیدآمیز برایش می‌فرستادی؟»
متهم جواب داد: «می خواستم جوابم را بدهد. من او را دوست داشتم و نمی‌خواستم از دستش بدهم برای همین تهدیدش می‌کردم.»
پس از جلسه تحقیق قضات دستور بازداشت متهم را صادر کردند و او را به زندان فرستادند تا بعد از بررسی‌های بیشتر در مورد پرونده تصمیم‌گیری شود.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرونده سیاه پرونده ویژه حوادث تهران رپر معروف تعرض تجاوز
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Belgium
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
الان که یه مهریه سنگین واسش بریدن و مجبورش کردن دخترو عقد کنه حالش جا میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
چقدر وقیح و بی شرم
لطفا قضات این موارد رو با جدیت رسیدگی کنند تا دختران آسیب نبینند و جامعه امن را احساس کنند.
حاج علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
متجاوز ( تجاور به عنف ) بایستی حتما اعدام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
3
پاسخ
روایت دختره پر از موارد دروغ و غیرمنطقی است. البته رپر و نوازنده جماعت مشخصه چکاره هستند. خودت بردی خانه ات و شاید مست یا چت هم کردید و بعدش...
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۴ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۶۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۶ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aGi
tabnak.ir/005aGi