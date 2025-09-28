به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان روز شنبه در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت: همه باید برای توقف حملات به غزه و تضمین ورود کمک به ساکنان آن اقدام جدی انجام دهیم.

وی افزود، عقب نشینی جامعه بین‌الملل از مهار کردن رژیم صهیونیستی، منجر به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جهان می‌شود.

فیصل بن فرحان از همه کشورهای جهان خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت از روند راه حل دو دولتی شد.

وزیر خارجه عربستان حملات پی در پی اسرائیل در منطقه از جمله حمله به کشور قطر را محکوم کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان تاکید کرد که «روند دیپلماتیک، تنها راه حل بحران برنامه هسته‌ای ایران است.»

وی ضمن تحسین اقدامات سوریه برای تحکیم امنیت و ثبات در این کشور، گفت: در کنار لبنان می‌ایستیم و از تلاش دولت برای اجرای توافق طائف و انحصار سلاح در دست دولت حمایت می‌کنیم.

بن فرحان از شمار بسیار کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناختند و به رسمیت شناختن اعلامیه نیویورک درخصوص حل قضیه فلسطین و راه حل دو دولتی استقبال کرد.

وی بر لزوم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سراسر خاک لبنان تاکید و از تلاش‌های دولت برای گسترش حاکمیت حکومت و انحصار سلاح در دست دولت تقدیر کرد.