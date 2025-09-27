قابی که عکاس ایرانی را برنده جایزه یونسکو کرد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، این دوره از مسابقه که از ۲۶ مه تا ۵ اوت ۲۰۲۵ با موضوع «زنان، نگهبانان میراث جادههای ابریشم» برگزار شد، فرصتی برای جوانان سراسر جهان فراهم کرد تا میراث مشترک جادههای ابریشم را از دریچه دوربین روایت کنند.
اثر برگزیده فربد باوهای با عنوان «دختر سوارکار کرد»، صحنهای از آیین نوروزی روستای چشمیدر سەولاوا در نزدیکی سنندج را به تصویر میکشد. لحظهای که زن جوانی سوار بر اسب از میان آتش نوروزی میگذرد و اهالی روستا و بازدیدکنندگان به تماشا ایستادهاند.
این عکس، علاوه بر نمایش آیینهای نوروزی و نشانههای تجدید طبیعت، بر نقش زنان و جوانان در پاسداری از میراث ناملموس فرهنگی و استمرار سنتهای جاده ابریشم تاکید دارد.
هیئت داوران این دوره متشکل از هانا ریس مورالس از فیلیپین، تاندیوه موریو از کنیا، امیلیو مورِناتی از اسپانیا و زِنگ یی از چین، فربد باوهای را بهعنوان برنده نخست معرفی کردند. جایزه او یک دوربین حرفهای عکاسی بود.
