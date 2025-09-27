En
کشته و زخمی‌شدن ۸۹ هندی زیر دست و پا!

در جریان برگزاری یک تجمع سیاسی در هند، ۸۹ نفر زیر دست و پا کشته و زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۲۸
350 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سنتیل بالاجی نماینده مجلس ایالتی تامیل نادو، امروز شنبه اعلام کرد که در پی ازدحام جمعیت در جریان تجمعی که توسط ویجی، بازیگر و سیاستمدار تامیل، در ایالت تامیل نادو در جنوب هند برگزار شد، تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه دست کم ۳۱ نفر جان خود را از دست داده و ۵۸ نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند.

روزنامه «هندو» گزارش داد که جمعیت زیادی برای این اجتماع که بخشی از سفر ایالتی ویجی برای حزب سیاسی‌اش، تامیلگا وتری کازهاگام است، گرد هم آمده بودند که حادثه رخ داد.

در این حادثه که بر اثر هجوم جمعیت زیاد رخ داد، تعدادی از مردم زیر دست و پا ماندند.

هند تجمع ازدحام حادثه کشته و مصدوم خبر فوری
