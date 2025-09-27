En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بانک صادرات ایران، حامی نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

نهمین دوره جشن عکاسان سینمای ایران شامگاه جمعه، چهارم مهرماه، با حمایت بانک صادرات ایران و با حضور گسترده‌ای از پیشکسوتان، هنرمندان و مدیران فرهنگی در موزه سینما برگزار شد. 
کد خبر: ۱۳۳۱۰۲۴
| |
252 بازدید

بانک صادرات ایران، حامی نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این مراسم که نیما رئیسی اجرای آن را بر عهده داشت، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با ابراز خرسندی از حمایت این بانک از رویدادهای فرهنگی، طی سخنانی بر نقش محوری فرهنگ در توسعه پایدار اقتصادی تأکید کرد. 

بانک صادرات ایران، حامی نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

سیفی در بخشی از سخنان خود بیان داشت: باعث افتخار و خوشحالی است که امشب در کنار هنرمندان، عکاسان و بزرگان سینمای ایران هستیم. ما در بانک صادرات ایران باور داریم که اقتصاد بدون فرهنگ، همچون درختی است که ریشه ندارد و نمی‌تواند مسیر درست و پایداری را طی کند. فرهنگ، هویت یک ملت و زیربنای رشد اقتصادی آن است. 

وی افزود: خوشحالیم که طی دو سال گذشته در کنار هنرمندان و فعالان فرهنگی بوده‌ایم و تلاش کرده‌ایم سهم کوچکی در اعتلای هنر و سینمای کشور ایفا کنیم. امیدواریم این مسیر همکاری و هم‌افزایی در سال‌های پیش رو ادامه یابد و بتوانیم در کنار یکدیگر، پلی میان اقتصاد و فرهنگ بسازیم که به شکوفایی هنر، رونق اقتصاد خلاق و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود. 

تجلیل از پیشکسوتان عرصه سینما و عکاسی 

از جمله نقاط عطف این مراسم، تجلیل از چهره‌های پیشکسوت سینما بود. در این بخش از علیرضا داوودنژاد کارگردان پیشکسوت با حضور رسول صدرعاملی، احترام برومند و محمدرضا و زهرا داوودنژاد تقدیر شد. داوودنژاد در سخنان خود با اشاره به اهمیت عکس، عکاسی و سینما را از «آرمان‌های کهن بشر» خواند. 

 همچنین، با حضور پرویز پرستویی و آزیتا حاجیان، از زحمات میترا محاسنی و عزیز ساعتی، دو عکاس باسابقه سینما، قدردانی به عمل آمد. پرستویی در این بخش، این دو هنرمند را «نمونه‌ای درخشان از عشق، تعهد و کاربلدی» توصیف کرد. 

سایر هنرمندان حاضر نیز در سخنان کوتاهی، بر نقش عکاسان در معرفی و ماندگاری آثار سینمایی تأکید کردند و از برگزاری چنین رویدادهایی که به تقویت جایگاه عکاسی در سینما کمک می‌کند، ابراز خرسندی کردند. 

حضور پررنگ هنرمندان ملی 

این رویداد که با استقبال گسترده علاقه‌مندان به سینما و عکاسی برگزار شد، بار دیگر اهمیت نقش عکاسان در پشت صحنه تولیدات سینمایی را یادآور شد و با حضور جمعی از هنرمندان و سینماگران برجسته کشور، جلوه‌ای پرشکوه یافت. 

در میان چهره‌های حاضر می‌توان به پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان، ابوالفضل پورعرب، حبیب اسماعیلی، منوچهر شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، فریبا کوثری، شقایق فراهانی، نیکی مظفری، محمد بحرانی، شاهد احمدلو، جهانبخش سلطانی، سام قریبیان، رسول صدرعاملی، حبیب رضایی، مختار سائقی، علیرضا رضاداد، روشنک گرامی، هومن حاج‌عبداللهی، احترام برومند، مریم مومن و ده‌ها چهره شناخته‌شده دیگر اشاره کرد. 

همچنین یاسر مرادی، عضو هیأت‌مدیره، و مهرداد رضایی، مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران، در این مراسم حضور داشتند. 

بانک صادرات ایران؛ پشتیبان رویدادهای فرهنگی 

حضور بانک صادرات ایران در این جشن، بخشی از راهبرد این بانک در حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری است و این بانک در سال‌های اخیر با مشارکت در برنامه‌های گوناگون هنری، تلاش کرده تا نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر کشور ایفا کند. 

این حمایت‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی بانک و با هدف توسعه پایدار و پیوند هرچه بیشتر میان اقتصاد و فرهنگ ادامه خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک صادرات ایران نمایشگاه عکس سینمای ایران
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aG8
tabnak.ir/005aG8