ادامه بهانه جویی تیم هندی برای نیامدن به ایران

پس از مخالفت AFC با درخواست باشگاه موهون باگان هند برای برگزاری دیدار این تیم مقابل سپاهان در کشور ثالث به جای اصفهان، باشگاه هندی در بیانیه‌ای رسمی و مبهم اعلام کرد که پرونده دیدار پیش رو با سپاهان را به CAS برده است. البته این باشگاه به صورت مستقیم اعلام نکرده که به اصفهان سفر نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۲۰
| |
1324 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باشگاه موهون باگان هند سه شنبه در چارچوب هفته دوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا باید در اصفهان به مصاف سپاهان برود. با این حال این باشگاه به بهانه توصیه‌های دولتی، از سفر به اصفهان سر باز زده و از AFC درخواست برگزاری بازی در زمین بی‌طرف کرده که با مخالفت AFC مواجه شد.

با این وجود تیم هندی که قرار بود امروز به اصفهان سفر کند، این کار را نکرد تا برگزاری بازی سپاهان - موهون باگان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. حالا اما باشگاه هندی با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پرونده این دیدار را به CAS برده تا راه‌حلی برای برگزاری این بازی پیدا شود.

در این بیانیه ادعا شده است: «پس از بررسی دقیق توصیه‌های دولتی و با توجه به نگرانی خانواده بازیکنان در مورد سفر به ایران، باشگاه به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مراجعه کرده است تا راه‌حلی عادلانه یافته و از منافع خود محافظت کند.»

ادامه بهانه جویی تیم هندی برای نیامدن به ایران/ «پرونده را به CAS برده‌ایم»

موهون باگان فصل گذشته هم برای دیدار مقابل تراکتور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به بهانه خطر سفر به ایران به تبریز سفر نکرد که این اقدام باشگاه هندی باعث شد کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر جریمه مالی، این تیم را از این مسابقات حذف کند.

هند تیم فوتبال موهون باگان هند ایران afc کنفدراسیون فوتبال آسیا اصفهان سپاهان خبر فوری
