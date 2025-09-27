علت شنیده شدن صدای تیراندازی در پیشوا

سپاه شهرستان پیشوا اعلام کرد صدا‌های تیراندازی و انفجاری که در روز‌های آینده در این شهرستان شنیده می‌شود، بخشی از رزمایش فرهنگی هفته دفاع مقدس بوده و شهروندان می‌توانند بدون نگرانی به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سپاه شهرستان پیشوا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رزمایش فرهنگی با هدف تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شهرستان پیشوا برگزار می‌شود.

در این رزمایش، صدا‌های انفجار و تیراندازی شنیده خواهد شد که صرفاً بخشی از صحنه‌سازی نمایشی بوده و کاملاً تحت نظارت و کنترل است.

سپاه پیشوا از همشهریان درخواست کرده است در صورت شنیدن صدای تیراندازی و انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و نگرانی نداشته باشند.