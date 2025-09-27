En
نفوذ گروه هکری ایران به سامانه ماهواره‌های مهم اسرائیل

گروه سایبری حنظله به سامانه ماهواره‌ های اسرائیلی موثر در حملات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نفود کرد.
نفوذ گروه هکری ایران به سامانه ماهواره‌های مهم اسرائیل

به گزارش تابناک، گروه سایبری حنظله اعلام کرد: ما با موفقیت به سامانه‌های امنیتی شرکت Spacecom (شرکت ارتباطات فضایی) که اپراتور شبکه حیاتی ماهواره‌ای AMOS است نفوذ کرده‌ایم.

ماهواره‌های Spacecom صرفاً دارایی‌های تجاری نیستند؛ و در جریان درگیری‌های حساس مانند جنگ ۱۲ روزه مؤثر بوده‌اند.

در این لحظه، تمام ۳۷۹ گیگابایت از داده‌های موجود در این این شرکت - از جمله تمام ۱۹ ایستگاه زمینی‌اش در ۶ کشور مختلف - در اختیار ماست.

 به‌عنوان مدرک هک، ما چند هزار مورد از ارتباطات مداری (ماهواره‌ای) آن‌ها را منتشر می‌کنیم!

tabnak.ir/005aFu
