به گزارش تابناک، گروه سایبری حنظله اعلام کرد: ما با موفقیت به سامانههای امنیتی شرکت Spacecom (شرکت ارتباطات فضایی) که اپراتور شبکه حیاتی ماهوارهای AMOS است نفوذ کردهایم.
ماهوارههای Spacecom صرفاً داراییهای تجاری نیستند؛ و در جریان درگیریهای حساس مانند جنگ ۱۲ روزه مؤثر بودهاند.
در این لحظه، تمام ۳۷۹ گیگابایت از دادههای موجود در این این شرکت - از جمله تمام ۱۹ ایستگاه زمینیاش در ۶ کشور مختلف - در اختیار ماست.
بهعنوان مدرک هک، ما چند هزار مورد از ارتباطات مداری (ماهوارهای) آنها را منتشر میکنیم!
