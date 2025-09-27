En
انتشار آخرین تصویر از سیدحسن نصرالله پیش از شهادت + عکس

شبکه المیادین، آخرین تصویر از سیدحسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان را منتشر کرد.
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، در این تصویر شهید سید حسن نصرالله چند روز پیش از شهادتش در اتاق عملیات فرماندهی مقاومت دیده می‌شود.

در این تصویر شهید محمد حبیب خیر الدین معروف به حاج حسن دبیر شورای جهادی حزب الله دیده می‌شود.

انتشار این تصویر با نخستین سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین همزمان شده است.

تصویری که شبکه المیادین منتشر کرد، دارای معانی سیاسی و معنوی گسترده‌ای بود. در همین راستا، «حبیب فیاض»، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در گفت‌وگو با المیادین گفت: این تصویر خطاب به تمام کسانی است که شهادت سید حسن نصرالله را شکست محور مقاومت می‌پنداشتند.

وی افزود: سید حسن نصرالله با آگاهی از میزان خطرات موجود، شخصاً در میدان حضور داشت.

از سوی دیگر، «خالد حداده»، دبیرکل پیشین حزب کمونیست لبنان، اظهار داشت: سید حسن، فرمانده واقعی است، و این تصویر آنچه را که از رهبری در لحظه نبرد و خطرات منظور داریم، تأیید می‌کند.

انتشار این تصویر، حضور سید حسن نصرالله در قلب نبرد تا آخرین لحظه را برجسته می‌سازد و نماد بودن او را به‌عنوان رهبری که با ثبات قدم در کنار یارانش در شورای جهادی با خطرات روبه‌رو شد، تثبیت می‌کند.

برچسب ها
سید حسن نصرالله شهادت اسرائیل لبنان حمله هوایی بمباران سالگرد شهادت خبر فوری
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
