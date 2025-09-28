صدرالحسینی تصریح کرد تمامی ناظران سیاسی و امنیتی و کارشناسان منطقه به این مسئله اذعان دارند که سفر نماینده جمهوری اسلامی به لبنان توانست این کشور را از یک خطر جدی و نزدیک به فروپاشی نجات دهد.
به گزارش سرویس بینالمل «تابناک»؛ سفر روز شنبه 5 مهرماه 1404 علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان، در فاصله کوتاه نزدیک به یک ماه از سفر پیشین، در شرایطی انجام شد که فضای سیاسی و امنیتی منطقه با تحولات شتابان و حساس روبهرو است.
همکاری تازه و غیرمنتظره میان حزبالله و عربستان که با حمایت آشکار جمهوری اسلامی همراه شده پس از حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به قطر، به عنوان یک محور مهم در معادلات مقاومت و همگرایی منطقهای مطرح گردیده است. این نزدیکی، نشانه تغییر در رویکرد برخی بازیگران سنتی منطقه و شکلگیری جبههای مشترک در برابر تهدیدات اسرائیل است.
در همین حال، بحث خلع سلاح لبنان که کابینه این کشور آن را تصویب کرده و ارتش را موظف به اجرای آن نموده، همچنان از موضوعات حساس و مناقشهبرانگیز باقی مانده است بهویژه با تغییر برنامه زمانبندی از پنج ماه به پنج سال، که با تأثیرگذاری دیپلماسی ایران و ترسیم واقعیتهای میدانی برای مقامات لبنانی همراه بوده است. سفر امروز لاریجانی، نهتنها در ادامه تلاشهای قبلی برای تأخیر یا تغییر این طرح تلقی میشود، بلکه حامل پیامهای استراتژیک برای متحدان منطقهای و هشدارهای جدی برای دشمنان ایران، بهخصوص رژیم صهیونیستی، خواهد بود.
این سفر، در بستر روابط تاریخی و چندبُعدی ایران و لبنان و جایگاه محوری حزبالله به عنوان یکی از مهمترین نمادهای مقاومت، از اهمیت ویژهای برای تحکیم وحدت کشورهای منطقه و مقابله با برنامههای تهاجمی اسرائیل برخوردار است.
در این راستا؛ خبرنگار سرویس بینالمللی «تابناک»؛ گفتگویی با «سیدرضا صدرالحسینی»، کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده است که در ادامه آمده است.
* اهمیت سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان، برای بار دوم در یک ماه اخیر چیست؟
روابط جمهوری اسلامی ایران و ملت لبنان، روابطی بسیار بههمپیوسته و چندبُعدی و قابل تفسیر است. در واقع، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین جریانی که با تفکر حضرت امام (ره) توانست یک مجموعه مستقل و مؤثر را در یکی از مهمترین کشورهای نزدیک به رژیم صهیونیستی ایجاد کند، لبنان بود. میتوان گفت در بخشهای قابل توجهی از لایههای مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی لبنان، الگوبرداری مستقیمی از جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. بر این اساس، تحکیم و تعمیق روابط برای هر دو کشور بسیار با اهمیت است.
البته باید توجه داشت که جایگاه ویژه حزبالله در لبنان، جایگاهی بسیار ارزشمند و مؤثر در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این کشور است و حزبالله لبنان، از تأثیرپذیرترین جریانهای مقاومتی در منطقه محسوب میشود که به صورت مستقیم از جمهوری اسلامی الگوبرداری کرده و اهداف خود را با اهداف انقلاب اسلامی همسو نموده است.
بر این اساس، با عنایت به تحولات اخیر در منطقه و وحشیتر شدن رژیم صهیونیستی و دستاندازی به کشورهای منطقه، موضوع ارتباط جمهوری اسلامی با لبنان و حزبالله از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل، سفر مقامات ارشد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی به این کشور، پیامدهای قابل توجهی برای منطقه خواهد داشت.
در سفرهای اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، موضوعات مورد علاقه دو کشور و بهویژه موضوع کنترل وحشیگری رژیم صهیونیستی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین، طرحی آمریکایی-اسرائیلی برای خلع سلاح حزبالله مطرح بوده که جزو موضوعات گفتوگوی مقامات عالی دو کشور به شمار میرفته است.
در سفر اخیر که به مناسبت شرکت در مجلس بزرگداشت اولین سالگرد شهادت دو دبیرکل حزبالله انجام شده، قطعاً میتواند همان موضوعات پیشگفته را مورد تأکید قرار دهد و بدون شک، این سفر مورد توجه بسیاری از ناظران سیاسی و امنیتی منطقه قرار خواهد گرفت.
*سفر لاریجانی در حالی انجام شد که موضوع همکاری حزبالله و عربستان مطرح است و مورد حمایت ایران قرار دارد. اهمیت این موضوع پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر چیست و چرا همکاری حزبالله لبنان و عربستان مورد اهتمام جدی واقع شده است؟
یکی از موضوعات اساسی فضای داخلی لبنان، دخالت برخی از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای است. یکی از این کشورهای مؤثر در فضای سیاسی لبنان، عربستان است که در برخی از موضوعات از جمله توان دفاعی-نظامی حزبالله، اختلافنظرهای قابل توجهی با جمهوری اسلامی داشته است.
اما پس از حمله تجاوزکارانه هواپیماهای رژیم صهیونیستی به قطر، موضوع جلوگیری از اینگونه اقدامات برای کشورهای منطقه، بیش از پیش مورد توجه برخی از کشورها از جمله عربستان قرار گرفته و ریاض را در کنار دیدگاههای مقابله با رژیم صهیونیستی، یعنی جمهوری اسلامی، قرار داده است.
در واقع، گفتوگوی حزبالله با عربستان در راستای تقویت مقاومت منطقه در برابر تجاوزات و ادعاهای ارضی رژیم صهیونیستی قابل تحلیل است.
عربستان به این مسئله وقوف پیدا کرده که برای جلوگیری از اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، مجبور است در کنار جمهوری اسلامی و مقاومت منطقه که یکی از مهمترین شاخصههای آن حزبالله است، قرار گیرد.
بر این اساس، میتوان این اقدام عربستان و حزبالله را نزدیک شدن دیدگاههای عربستان به دیدگاه جمهوری اسلامی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی تحلیل کرد.
* سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی انجام میشود که موضوع خلع سلاح لبنان توسط کابینه این کشور تصویب شده و ارتش موظف به خلع سلاح این گروه و البته سایر گروههای مسلح شده است. البته برنامه زمانی ظاهراً پنج سال اعلام شده، در حالی که پیشتر پنج ماهه بود. ارزیابی شما چیست؟
سفر اخیر آقای دکتر لاریجانی قطعاً به موضوعی با عنوان خلع سلاح حزبالله مرتبط است؛ طرحی که در ابتدا رئیسجمهور و فرمانده لبنان با تأثیرپذیری از طرح اسرائیلی-آمریکایی خواستار اجرای فوری آن بودند، اما در سفرهای پیشین، با توضیح واقعیتهای موجود در صحنه سیاسی، امنیتی و دفاعی لبنان برای این مقامات، اجرای آن به تعویق افتاد و واقعیت های موجود در صحنه سیاسی امنیتی دفاعی لبنان رو برای این مقامات روشن نمود.
تمامی ناظران سیاسی و امنیتی و کارشناسان منطقه به این مسئله اذعان دارند که سفر نماینده جمهوری اسلامی به لبنان توانست این کشور را از یک خطر جدی و نزدیک به فروپاشی نجات دهد.
قطعاً این سفر اخیر نیز میتواند همان مسئله پیشین را دنبال کند و موضوع خلع سلاح پنجساله حزبالله را در هالهای از ابهام قرار دهد و تأکید کند که خلع سلاح حزبالله به عنوان مهمترین پشتوانه امنیت و منافع ملی ملت لبنان تلقی میشود.
گفتوگو: زینب منوچهری
