دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل + عکس

وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز با خانم آنالنا بربئوک رئیس هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز با خانم آنالنا بربئوک رئیس هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به جایگاه منحصر به فرد مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان تنها مجمع جهانی با عضویت همه کشورها، مسئولیت این ارگان مهم ملل متحد برای صیانت از اصول و اهداف منشور، حاکمیت قانون و عدالت را یادآور شد.

وزیر امور خارجه با ابراز تأسف شدید از کارشکنی و اعمال نفوذ برخی قدرت‌ها بر سر ایفای وظایف سازمان ملل، از جمله در رابطه با نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه غرب آسیا، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را تحولی خطرناک در تاریخ ۸۰ ساله ملل متحد توصیف کرد و مسئولیت سازمان ملل متحد و همه ارگان‌های آن برای واکنش قاطع نسبت به چنین قانون‌شکنی‌هایی را یادآور شد.

وزیر امور خارجه همچنین با محکوم‌کردن اقدام سه کشور اروپایی در تبعیت از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، این اقدام را غیرقانونی و ناموجه خواند و نسبت به پیامدهای آن بر روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر اهمیت پایبندی همه دولت‌ها به اصول و اهداف منشور سازمان ملل، خواستار استمرار مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه از جمله در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران شد.

