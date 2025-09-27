En
مهاجرانی:

هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد

سخنگوی دولت با گرامیداشت سالروز شکستن حصر آبادان نوشت: هیچ حصاری توان ایستادن در برابر عزم و همبستگی مردم را ندارد.
هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با گرامیداشت سالروز‏ شکست حصر آبادان، نوشت: «۵ مهر، یادآور شکست حصر آبادان است؛ روزی که امید و ایستادگی نشان داد هیچ حصاری توان ایستادن در برابر عزم و همبستگی مردم را ندارد. امروز نیز با همان امید، همبستگی و عقلانیت، راه  را می‌گشاییم.»

گفتنی است، عملیات ثامن‌الائمه به فرماندهی نیروی زمینی ارتش و مشارکت سپاه پاسداران، بامداد ۵ مهرماه ۱۳۶۰ در محور آبادان به شرق کارون در جنوب‌غربی ایران آغاز شد  و پس از ۴۲ ساعت نبرد بی‌وقفه با شکسته‌شدنِ حصر آبادان و بازپس‌گیری بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاکِ ایران، به پایان رسید.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت حصر آبادان شکست حصر آبادان خبر فوری
