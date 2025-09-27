En
زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

سید علی مدنی زاده امروز (شنبه) با حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تا آخر هفته سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد و جزئیات آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۸۴
1800 بازدید
زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید علی مدنی زاده امروز (شنبه) با حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تا آخر هفته سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد و جزئیات آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از روز پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد و تا یکشنبه ۶ مهر ادامه دارد.

در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، در‌های نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ به روی فعالان، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری باز خواهد بود و مراجعه برای عموم هموطنان برای اطلاع از آخرین دستاورد‌های فناوری اطلاعاتی و مخابراتی کشور آزاد است.

بیست و هشتمین الکامپ میزبان صد‌ها شرکت داخلی و ۱۸ شرکت خارجی است که تازه‌ترین محصولات، خدمات و نوآوری‌های خود را در حوزه‌های متنوعی از هوش مصنوعی و بلاک‌چین تا کلان‌داده، سخت‌افزار‌های پیشرفته و نرم‌افزار‌های تخصصی عرضه کرده‌اند.

سود سهام عدالت سازمان بورس الکامپ وزیر اقتصاد
