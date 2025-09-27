زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

سید علی مدنی زاده امروز (شنبه) با حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تا آخر هفته سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد و جزئیات آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از روز پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد و تا یکشنبه ۶ مهر ادامه دارد.

در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، در‌های نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ به روی فعالان، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری باز خواهد بود و مراجعه برای عموم هموطنان برای اطلاع از آخرین دستاورد‌های فناوری اطلاعاتی و مخابراتی کشور آزاد است.

بیست و هشتمین الکامپ میزبان صد‌ها شرکت داخلی و ۱۸ شرکت خارجی است که تازه‌ترین محصولات، خدمات و نوآوری‌های خود را در حوزه‌های متنوعی از هوش مصنوعی و بلاک‌چین تا کلان‌داده، سخت‌افزار‌های پیشرفته و نرم‌افزار‌های تخصصی عرضه کرده‌اند.