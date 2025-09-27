به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی بخشی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی به هویت «م م» با نام مستعار «ارسلان سربازی» که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ، هواداری و دعوت به همکاری با گروهکهای تروریستی جیشالعدل و انصارالفرقان مینمود، شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم از حدود ۹ ماه گذشته با عناصر گروهک تروریستی جیشالعدل در ارتباط بوده و اقدام به تبادل پیام به منظور پیوستن به این گروهک کرده است.
دادستان کرمان با اشاره به اهمیت رصد فضای مجازی و مقابله با هرگونه فعالیت سازمانهای تروریستی در بستر رسانهای، اظهار کرد: نامبرده در روز جاری طی عملیات اطلاعاتی بازداشت و به مقر پاوا (پلیس امنیت) منتقل شد.
وی با تأکید بر عزم دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با عوامل و هواداران گروهکهای تروریستی، گفت: هر گونه فعالیت تبلیغی، عضویتی یا حمایتی از گروههای تروریستی در فضای مجازی و حقیقی، مصداق جرم بوده و بدون هیچگونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد.
