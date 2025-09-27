رئیس‌جمهور گفت: اگر ایران به داشتن سلاح هسته‌ای متهم شود، اجازه بازدید از مراکز هسته‌ای نمی‌دهیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در حاشیه سفر به نیویورک در بخشی از گفت‌و‌گو با شبکه NBC خاطرنشان کرد: اگر قرار است که ایران را به داشتن سلاح هسته‌ای متهم کنند، اجازه نخواهیم داد بازدیدی از مراکز هسته‌ای صورت گیرد.

چطور غربی‌ها انتظار دارند که بعد از فعال‌شدن «اسنپ‌بک»، به آژانس اجازه بازدید بدهیم؟

وی افزود: چطور انتظار دارند که بعد از فعال شدن اسنپ‌بک به آنها اجازه بازدید دهیم؟ آنها نخواستند که طبق مقررات و چارچوب‌های بین‌المللی آژانس و NPT که ایران هم عضو آن هست، عمل کنند.

وی گفت: غربی‌ها عامل ناامنی در منطقه یعنی اسرائیل را تشویق می‌کنند و ایران را که مورد تهاجم و تجاوز رژیم‌صهیونی قرار گرفته، تحریم می‌کنند. این هم بخشی از زورگویی آنهاست.

سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر تجاوز و اقدام غیرقانونی رژیم‌صهیونی

رئیس‌جمهور تاکید کرد: رژیم‌صهیونی حق ندارد به مراکز هسته‌ای که زیر نظر آژانس است، حمله کند، اما بر خلاف حقوق بین‌الملل اقدام کردند و سازمان‌های بین‌المللی هم در برابر این اقدام سکوت کردند.

وی گفت: در شرایطی که ما برای راستی‌آزمایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز آمادگی کرده‌ایم، چه دلیلی دارد که اروپایی‌ها اسنپ‌بک را فعال کنند؟

انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز/ چرا ایران نباید در چارچوب قوانین بین‌المللی، انرژی هسته‌ای داشته باشد؟

وی بار دیگر تاکید کرد: ما نه به دنبال جنگ هستیم و نه از جنگ می‌ترسیم. ترامپ از ایجاد صلح می‌گوید، اما مسیری که در پیش گرفته، تمام منطقه را به آتش خواهد کشید.

پزشکیان با بیان این‌که «دشمن ناخواسته باعث وحدت و انسجام در ایران و کشور‌های اسلامی شد» ادامه داد: آنها اقدام به کشتار زنان و کودکان می‌کنند و مدعی حقوق بشر و انسانیت هم می‌شوند.

وی اظهار کرد: این چه سازوکاری است که مانع رسیدن به حق و حقوق کشوری می‌شود که همواره در چارچوب قوانین بین‌الملل عمل می‌کند.

پاسخ کوبنده در برابر تجاوز / ایران آغازگر هیچ جنگی نیست، اما راه‌وروش جنگیدن را به خوبی می‌داند

وی گفت:جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگی نبوده و آغازگر هیچ جنگی هم نخواهد بود، اما پاسخ کوبنده‌ای به مهاجمان و متعرضان خواهد داد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نوار غزه به دلیل نداشتن قدرت دفاعی مورد حمله رژیم‌صهیونی قرار گرفته است. طبق چه قانونی کشور‌های قدرتمند به خودشان مجوز حمله به دیگر کشور‌ها را می‌دهند؟

ترور به کدامین دلیل؟ / رژیم صهیونی، فرماندهان و دانشمندان ایرانی را به شهادت رساندند و ادعای حقوق بشر هم می‌کنند

وی با طرح این سوال که «اگر دشمن فرماندهان شما را مورد هدف قرار دهد و مدعیان حقوق بشر هم از آنها دفاع کنند، شما چه واکنشی در برابر آنها نشان می‌دهید؟» ادامه داد: فرماندهان و دانشمندان ایران را به دلیل جرم نکرده به شهادت رساندند. طبق کدام حقوق بین‌الملل، انسانی را که شاید در آینده مرتکب جرمی شود، ترور می‌کنند؟ دنیا در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده است.

وی گفت: رژیم‌صهیونی با چنین رفتار‌های ددمنشانه‌ای که از خود نشان می‌دهد در دل ایران و کشور‌های منطقه تنفر ایجاد می‌کند.