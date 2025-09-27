توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «سازمان پزشکان بدون مرز»، این سازمان دیروز (جمعه) در بیانیهای اعلام کرد که به دلیل محاصره کلینیکهایش توسط نیروهای نظامی اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه مجبور شده است بر خلاف نیازهای بالای خدمات درمانی فعالیت خود را متوقف کند.
این سازمان تأکید کرد که حملات فزاینده اشغالگران صهیونیستی، جانِ کادر پزشکی این سازمان را تهدید میکند و پس از تشدید وخامت اوضاع امنیتی به سطوح غیرقابل قبول، مجبور به تعلیق فعالیتهای خود شده است.
در این بیانیه به نقل از «جیکوب گرنجر»، هماهنگکننده امور اضطراری این سازمان در غزه آمده است که در این شرایط، آسیبپذیرترین گروهها، از جمله نوزادان، افراد به شدت مجروح و افراد دارای بیماریهای مزمن، اکنون از مراقبتهای اولیه محروم شدهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که ارتش رژیم صهیونیستی از ماه پیش به عنوان بخشی از عملیات نظامی با عنوان عملیات «ارابههای گیدئون ۲» به تهاجم گسترده خود به شهر غزه ادامه میدهد و با حملات هوایی، توپخانهای و تخریب ساختمانها و زیرساختهای حیاتی و نیز آواره کردن اجباری ساکنان غزه تلاش میکند هویت فلسطینیان را نابود کند.
در تازهترین آمار جنایت نسلکشی رژیم صهیونیستی، حداقل ۶۵ هزار و ۵۴۹ شهید و ۱۶۷ هزار ۵۱۸ زخمی که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند، ثبت شده است. افزون بر این، تاکنون ۴۴۲ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
