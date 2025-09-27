En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درگیری خانوادگی به فاجعه‌ای خونین ختم شد

در یک درگیری خانوادگی هولناک‌، اختلاف پدر و پسر بر سر هزینه‌های مواد مخدر به فاجعه‌ای خونین انجامید؛ پسر ۳۵ ساله در این نزاع جان باخت و پدر پس از کشف جسد در جاده تهم و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی، لب به اعتراف گشود و راز این قتل تکان‌دهنده برملا شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۷۱
| |
665 بازدید
درگیری خانوادگی به فاجعه‌ای خونین ختم شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسکای نیوز؛ شب سردی بود در جاده‌ی تهم زنجان؛ جاده‌ای خلوت که ناگهان خبر پیدا شدن جسدی سکوتش را شکست. تماس مردمی با ۱۱۰ کافی بود تا مأموران کلانتری ۱۴ و تیم بررسی صحنه جرم خود را به محل برسانند. جسد مردی ۳۵ ساله در حاشیه خاکی جاده افتاده بود؛ ساکت، بی‌جان و رازآلود.

قتل با اسلحه شکاری در پارک عاصم زنجان

پلیس آگاهی با حساسیت ماجرا، سرنخ‌ها را یکی‌یکی دنبال کرد. شواهد صحنه جرم، ردّی از خشونتی خانوادگی را فاش می‌کرد. چند روز نگذشته بود که مظنون اصلی دستگیر شد؛ پدری که فرزندش را به قتل رسانده بود.

اعتراف‌ها پرده از ماجرا برداشت؛ پسر جوان برای تأمین هزینه مواد مخدرش از پدر درخواست پول کرده بود، اما جدال میان آنها سرانجامی تلخ یافت. ضربه‌ای مرگبار کافی بود تا زندگی جوان ۳۵ ساله پایان یابد و پدری با دستان خود سرنوشت خانواده‌اش را به فاجعه بکشاند.

اکنون قاتل پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی، تحویل دستگاه قضایی شده است تا در برابر قانون پاسخگوی جنایت خود باشد.

آقاجانلو سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدایش جسد مردی در جاده تهم، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴ و اداره مبارزه با جرائم جنایی و اکیپ بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی‌های فنی، متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، لب به اعتراف گشود.

سرپرست پلیس آگاهی استان زنجان گفت: پس از اعتراف قاتل (پدر) مشخص شد درگیری بین پدر و پسر؛ بر سر درخواست هزینه‌های تامین مواد مخدر اتفاق افتاده که طی آن بر اثر اصابت ضربه، پسر ۳۵ ساله جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: قاتل پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی و سپس روانه زندان شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل اسلحه شکاری پارک عاصم زنجان قاتل بازسازی صحنه
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راز قتل خانوادگی در قلعه‌ نو فاش شد
وقتی مرگ، ۲ زندانی را تعقیب می‌کرد
ادعای عجیب زن برای قتل شوهرش!
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aFH
tabnak.ir/005aFH