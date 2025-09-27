در یک درگیری خانوادگی هولناک‌، اختلاف پدر و پسر بر سر هزینه‌های مواد مخدر به فاجعه‌ای خونین انجامید؛ پسر ۳۵ ساله در این نزاع جان باخت و پدر پس از کشف جسد در جاده تهم و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی، لب به اعتراف گشود و راز این قتل تکان‌دهنده برملا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسکای نیوز؛ شب سردی بود در جاده‌ی تهم زنجان؛ جاده‌ای خلوت که ناگهان خبر پیدا شدن جسدی سکوتش را شکست. تماس مردمی با ۱۱۰ کافی بود تا مأموران کلانتری ۱۴ و تیم بررسی صحنه جرم خود را به محل برسانند. جسد مردی ۳۵ ساله در حاشیه خاکی جاده افتاده بود؛ ساکت، بی‌جان و رازآلود.

پلیس آگاهی با حساسیت ماجرا، سرنخ‌ها را یکی‌یکی دنبال کرد. شواهد صحنه جرم، ردّی از خشونتی خانوادگی را فاش می‌کرد. چند روز نگذشته بود که مظنون اصلی دستگیر شد؛ پدری که فرزندش را به قتل رسانده بود.

اعتراف‌ها پرده از ماجرا برداشت؛ پسر جوان برای تأمین هزینه مواد مخدرش از پدر درخواست پول کرده بود، اما جدال میان آنها سرانجامی تلخ یافت. ضربه‌ای مرگبار کافی بود تا زندگی جوان ۳۵ ساله پایان یابد و پدری با دستان خود سرنوشت خانواده‌اش را به فاجعه بکشاند.

اکنون قاتل پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی، تحویل دستگاه قضایی شده است تا در برابر قانون پاسخگوی جنایت خود باشد.

آقاجانلو سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدایش جسد مردی در جاده تهم، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴ و اداره مبارزه با جرائم جنایی و اکیپ بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی‌های فنی، متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، لب به اعتراف گشود.

سرپرست پلیس آگاهی استان زنجان گفت: پس از اعتراف قاتل (پدر) مشخص شد درگیری بین پدر و پسر؛ بر سر درخواست هزینه‌های تامین مواد مخدر اتفاق افتاده که طی آن بر اثر اصابت ضربه، پسر ۳۵ ساله جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: قاتل پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی و سپس روانه زندان شد.