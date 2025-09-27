En
فروش نفت به چین بعد از فعال شدن اسنپ‌بک

وزیر نفت درباره فروش نفت ایران به چین بعد از فعال شدن اسنپ بک توضیح داد.
فروش نفت به چین بعد از فعال شدن اسنپ‌بک

به گزارش تابناک به نقل ازخبرآنلاین؛ محسن پاک نژاد، وزیر نفت در حاشیه حیاط دولت، درباره فروش نفت ایران به چین بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «فروش نفت به چین بعد از فعال شدن اسنپ بک ادامه داشته و مشکلی ندارد. مفاد اسنپ بک و بازگشت تحریم‌ها را اگر مطالعه کرده باشید، بحثی به صورت مستقیم در ارتباط با فروش نفت ندارد.»

وی ادامه داد: «بحث در حوزه‌های دیگری مانند تجاری، مالی، فروش و حمل و نقل دریایی است. در آنجا ممکن است شرایطی فراهم شود که یک مقدار مضایقی ایجاد شود که برای آن‌ها هم در زمان خودش، تدابیرمان را به کار خواهیم بست.»

پاک نژاد تاکید کرد: «تدابیر هست و در آنجا به کار خواهیم بست.»

