آمادگی آمریکا برای حمله نظامی در خاک ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ در این گزارش که با عنوان «آمریکا در حال آماده‌سازی گزینه‌هایی برای هدف گرفتن مواد مخدر داخل ونزوئلاست» آمده: «چهار منبع آگاه اعلام کرد مقامات نظامی آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر داخل خاک ونزوئلا هستند.»

بنابر این گزارش، دو تا از این منابع از مقامات آمریکایی هستند که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آشنایی دارند و دو منبع دیگر نیز از افراد آشنا به گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی‌های انجام شده در این خصوص محسوب می‌شوند و به علت آنکه مجاز به‌عدم افشای این اطلاعات بوده‌‎اند، خواسته‌اند تا نامشان فاش نشود.

طبق گزارش ان‌بی‌سی نیوز، حمله نظامی داخل خاک ونزوئلا می‌تواند به افزایش تنش دیگری در داخل کارزار نظام دولت ترامپ علیه اهداف ادعایی در زمینه مواد مخدر و نیز علیه دولت وزنزوئلا بدل شود. همچنین چهار منبع آگاه اعلام کردند حمله به داخل خاک ونزوئلا احتمال دارد ظرف چند هفته آینده اتفاق بیفتد؛ اما طبق اعلام این شبکه آمریکایی، ترامپ هنوز چنین چیزی را تصویب نکرده است.

ان‌بی‌سی نیوز همچنین اعلام کرد از میان طرح‌هایی که در درجه اول مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مسأله حمله با پهپاد به به اعضا گروه قاچاقچیان مواد مخدر و نیز رهبری آن در کنار حمله به آزمایشگاه‌های ساخت این مواد بوده است.

گفتنی است در هفته‌های اخیر، ارتش آمریکا دست‌کم سه قایق از ونزوئلا را که ادعا شده بود در آنها قاچاقچیان مواد مخدر سوار هستند را هدف قرار داده بود.