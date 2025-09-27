جدال لفظی نماینده مصری با همتای صهیونیست

به گزارش تابناک به نقل از افکارنیوز؛ این برخورد اخیرا در حاشیه نشست پارلمانهای اوروپامدیترانه و کمیته مقابله با تروریسم سازمان ملل رخ داد. جلسه در جریان هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و محور آن بررسی تحولات منطقه و اقدامات اسرائیل در غزه بود.
«محمد ابو العینین» نماینده مصر، در واکنش به توضیحات نماینده اسرائیل که مدعی شد که این رژیم در پی صلح است، با لحن شدید گفت: «چه صلحی وقتی شما کودکان را میکشید؟» او همچنین به اقدامات اسرائیل در سوریه اشاره کرد و افزود: «درباره سوریه صحبت نکنید؛ سوریه تحت اشغال شماست، چرا ۴۰۰ کیلومتر آنطرفتر میروید؟»
ابو العینین همچنین نماینده اسرائیل را به کنترل کابینه نتانیاهو و جلوگیری از اقدامات مخرب او فراخواند و گفت: «دولت شما توسط یک نفر به سوی جهنم هدایت میشود.» در پایان، نماینده مصر تأکید کرد که قصد نداشته با این شدت واکنش نشان دهد، اما سخنان تحریکآمیز مکرر نماینده اسرائیل او را مجبور کرد چنین واکنشی نشان دهد.
