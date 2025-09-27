En
شهرام لاسمی دلگیر از شایعه فوتش

شهرام لاسمی بازیگر؛ با اعلام بهبودی وضعیت جسمی خود پس از یک عمل جراحی، از دریافت پیشنهادهای جدید کاری در سینما و شبکه نمایش خانگی خبر داد. او همچنین از آماده‌سازی یک تئاتر با عنوان «داستان شکارچی» خبر داد که خودش نویسنده و کارگردان آن است. لاسمی در ادامه حسش از انتشار مکرر اخبار نادرست درباره فوتش را توصیف کرد.
شهرام لاسمی دلگیر از شایعه فوتش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهرام لاسمی که اخیرا به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت، وضعیت جسمی خود در حال حاضر را چنین تشریح کرد: وضعیت جسمی من پس از عمل جراحی خوب است. چند روزی است که از بیمارستان مرخص شده‌ام و خداراشکر حالم بهتر است. عمل جراحی به دلیل گرفتگی دو رگ قلبم صورت گرفت که خوشبختانه خطر رفع شد. در حال حاضر در منزل استراحت می‌کنم.

او درباره اینکه آیا اخیرا فعالیتی داشته یا نه؟ توضیح داد: آخرین بار سال ۹۸ بود که با خانم سارا روستاپور در تلویزیون کاری را اجرا کردم و پس از آن بود که دیگر با تلویزیون خداحافظی کردم و همکاری ندارم. در مورد پروژه‌های جدید در سینما و شبکه نمایش خانگی پیشنهاد‌هایی از سوی شبکه نمایش خانگی داشته‌ام که هنوز به قطعیت نرسیده است. مدتی بیکار بودم؛ در طول یک سالی که در مشهد زندگی می‌کردیم واقعاً سخت بود و به دلیل آن شرایط، حالم بدتر شد. الان در تهران هستم و پیشنهاد‌هایی شده است؛ به امید خدا کار سینمایی پیشنهاد دارم و در تئاتر هم قرار است یک اجرا داشته باشم که نویسنده و کارگردان کار خودم هستم. این اثر «داستان شکارچی» نام دارد و منتظر تایید برای شروع تمرین و اجرا هستم.

شهرام لاسمی در حالی از پروژه‌های آینده خود می‌گوید که برای چندمین بار ناچار شد خبر نادرست فوتش را تکذیب کند. این بازیگر از انتشار مکرر این شایعات ابراز ناراحتی کرد.

این بازیگر عرصه کودک و نوجوان در واکنش به انتشار اخبار نادرست مبنی بر فوتش گفت: از انتشار این اخبار نادرست دلگیر شدم. برای چندمین بار است که این خبر‌ها منتشر می‌شود و من هر بار آن را تکذیب می‌کنم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
چه راحت بعضی ها آدم ها را می کشند!!
