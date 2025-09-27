رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به تداوم باران از تشدید این شرایط در اواسط هفته خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی‌ هواشناسی از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در برخی نقاط کشور نیز حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز (۵ مهر) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان به‌ویژه در دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابر‌های همرفتی و گاهی رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

وی ادامه داد: طی امروز در محدوده زاگرس مرکزی، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رشد ابر، وزش باد شدید و گاهی خیزش گرد و خاک و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر و تداوم گرد و خاک در هفته جاری

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: یکشنبه و دوشنبه (۶ و ۷ مهر) در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور، آسمان صاف خواهد بود. سه‌شنبه و چهارشنبه (۸ و ۹ مهر) بارش در سواحل دریای خزر شدت خواهد یافت و در استان‌های گیلان، مازندران و غرب گلستان و برخی مناطق اردبیل بارش باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. طی این دو روز در شمال غرب کشور افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان افزود: دوشنبه و سه‌شنبه در غرب و جنوب غرب و در نوار شرقی و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک روی خواهد داد و چهارشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی سپس شرایط آب‌های شمال و جنوب کشور را مواج توصیف کرد و گفت: از بعدازظهر یکشنبه تا چهارشنبه، خلیج فارس و شرق دریای عمان و از اواخر وقت یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

وضعیت جوی تهران، گرم‌ترین و سردترین مراکز استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۶ مهرماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۶ و ۷ مهرماه) اهواز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.