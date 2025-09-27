En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی هواشناسی از بارش باران در هفته جاری

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به تداوم باران از تشدید این شرایط در اواسط هفته خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی‌ هواشناسی از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در برخی نقاط کشور نیز حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۲۰
| |
452 بازدید
پیش‌بینی هواشناسی از بارش باران در هفته جاری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز (۵ مهر) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان به‌ویژه در دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابر‌های همرفتی و گاهی رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

وی ادامه داد: طی امروز در محدوده زاگرس مرکزی، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رشد ابر، وزش باد شدید و گاهی خیزش گرد و خاک و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر و تداوم گرد و خاک در هفته جاری

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: یکشنبه و دوشنبه (۶ و ۷ مهر) در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور، آسمان صاف خواهد بود. سه‌شنبه و چهارشنبه (۸ و ۹ مهر) بارش در سواحل دریای خزر شدت خواهد یافت و در استان‌های گیلان، مازندران و غرب گلستان و برخی مناطق اردبیل بارش باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. طی این دو روز در شمال غرب کشور افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان افزود: دوشنبه و سه‌شنبه در غرب و جنوب غرب و در نوار شرقی و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک روی خواهد داد و چهارشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی سپس شرایط آب‌های شمال و جنوب کشور را مواج توصیف کرد و گفت: از بعدازظهر یکشنبه تا چهارشنبه، خلیج فارس و شرق دریای عمان و از اواخر وقت یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

وضعیت جوی تهران، گرم‌ترین و سردترین مراکز استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۶ مهرماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۶ و ۷ مهرماه) اهواز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وضعیت جوی تهران رعدوبرق رگبار تشدید بارش
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی گردوخاک و رگبار موقتی در تهران
بارش باران در نقاط مختلف کشور
تصاویری زیبا از رعدوبرق در آمریکا
هشدار هواشناسی: رگبار و رعد و برق در راه است
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۶۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۶ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aES
tabnak.ir/005aES