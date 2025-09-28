En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

طرح جدید فروش ایران خودرو زیر سایه حکم تعزیرات / مراقب سرمایه هایتان باشید

در شرایطی که اختلاف ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی بر سر افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دار است، اما این خودروساز اقدام به طرح فروش جدید گذاشته است که این مساله ریسک‌های زیادی برای شرکت کنندگان در این طرح دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۱۷
| |
3 بازدید

طرح جدید فروش ایران خودرو زیر سایه حکم تعزیرات / مراقب سرمایه هایتان باشید

با وجود آنکه بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو در بازار ایران می‌گذرد و همچنان سایه ابهام و کشمکش بر سر تعیین بهای نهایی محصولات، همچنان بر سر صنعت خودروسازی و خریداران سنگینی می‌کند، اما ایران خودرو اقدام به دور جدید فروش ۱۱ محصولات خود کرده است که مشخص نیست خریداران را درچه تله جدیدی بیاندازد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس اعلام جدید ایران خودرو دور جدید فروش محصولات ایران خودرو از یکشنبه ۶ مهر آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه ۱۰ مهر ادامه خواهد داشت و متقاضیان عادی، طرح جوانی و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌توانند دراین طرح شرکت کنند؛ این درحالی است که پرونده اختلاف این خودروساز و سازمان تعزیرات حکومتی بر سر گران فروشی همچنان باز است و مشخص نیست خریداران باید قیمت موردنظر ایران خودرو را پرداخت کنند یا قیمت‌های موردانتظار نهاد‌های نظارتی را. 

جریمه ایران خودرو و بسته شدن طرح فروش 

ماجرا اختلاف قیمت گذاری خودرو از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شد و زمانی که ایران خودرو با این استدلال که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح قیمت‌ها تعلل کرده است، به طور خودسرانه اقدام به افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی بهای محصولات خود کرد و پس از آن ، نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت به این مساله واکنش نشان داده و حتی افزایش قیمت غیرقانونی اعلام شد، اما در ادامه با عدم تمکین خودروسازان به دستورات وزارت صمت، حتی پای دیوان عدالت اداری به عنوان ضابط رسیدگی به تخلفات اقتصادی به این مناقشه باز شد و حتی در حکمی بدوی، این شرکت به جریمه‌ای ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

اما ایران خودرو این رأی را خلاف قانون دانسته و اعلام کرد که اقداماتش در تغییر قیمت‌ها بر اساس قانون تجارت و استاندارد‌های حسابداری و در پی عدم اقدام سازمان‌های ذی‌ربط برای اصلاح قیمت انجام شده است و البته اعلام کرد که فروش جدید محصولات را متوقف کرده است، اما اخیراً از طرح فروش جدید ۱۱ محصول در قالب فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش خبر داده است.

ریسک هایی که خریداران با آن مواجهند

اجرای طرح فروش جدید توسط ایران خودرو در حالی که حکم تعزیرات برای توقف فروش با قیمت‌های جدید هنوز به طور قطعی حل و فصل نشده است، کشمکش قانونی و حقوقی بین خودروساز و نهاد‌های نظارتی را افزایش می‌دهد ضمن اینکه مشخص نیست قیمت نهایی در طرح‌های پیش‌فروش چه نرخی خواهد بود؟ آیا معیارقیمت‌های جدید مورد نظر خودروساز است یا مبنا قیمت‌های پیشین مورد تاکید تعزیرات و سازمان حمایت خواهد بود؟ 

از آنجایی که در طرح‌های پیش‌فروش، معمولاً قیمت نهایی در زمان تحویل و بر اساس قیمت‌های روز آن زمان محاسبه می‌شود، خریداران این طرح فروش با ریسک مشخص نبودن قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل روبه رو خواهند شد ؛ ضمن اینکه ممکن است در معرض چالش‌های قانونی و کشمکش‌های قیمتی بین سازمان تعزیرات و خودروساز قرار گیرند.

تضمینی برای تعهد به خریداران نیست

گرچه در طرح‌های فروش فوری یا فوق‌العاده که موعد تحویل کوتاه‌تر است و قیمت معمولاً قطعی اعلام می‌شود ریسک کمتری وجود دارد، اما باز هم تضمینی برای عدم تغییرات بعدی در قیمت یا حکم‌های جدید تعزیراتی در آینده نیست.

به گزارش تابناک، به دلیل ابهام در قیمت‌گذاری و ادامه اختلاف بین ایران خودرو و سازمان تعزیرات احتیاط بیشتری در شرکت در این نوع طرح‌های پیش‌فروش یا فروش با قیمت غیرقطعی توصیه می‌شود و خریداران بهتر است شرایط قرارداد، به ویژه بند‌های مربوط به قیمت نهایی در زمان تحویل و نحوه محاسبه آن، را به دقت مطالعه و از ریسک‌های ناشی از وضعیت حقوقی و قیمتی فعلی آگاه باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طرح جدید پیش فروش خودرو ایران خودرو محصولات ایران خودرو ایران خودرو وسایپا دعوای ایران خودرو با تعزیرات طرح فروش جدید ایران خودرو قیمت دنا قیمت رانا پلاس
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قبل از خرید از بازار، فعال بودن گارانتی خودرو را استعلام کنید
عرضه ماهانه دست کم ۵۵ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو به بازار/ افزایش ۲۳ درصدی عرضه در سه ماهه پایانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
طرح فروش فوق‌العاده سه محصول ایران‌خودرو از فردا
عرضه هفت محصول در طرح پیش فروش یک ساله ایران خودرو/ قرعه‌کشی شنبه دوم بهمن‌ماه
تعهدات معوق ایران‌خودرو به کم‌تر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو رسید
وانت آریسان بهبود یافته به زودی تولید می‌شود
افزایش تولید و عرضه محصولات ایران‌خودرو با اصلاح قیمت‌ها
کمبود اقلام الکترونیکی عامل افزایش خودروهای پارکینگ/ اعلام آمار خودروهای دارای کسری به مراجع ذیربط
قیمت دنا نهایی شد
رویکرد ایران‌خودرو در حادثه بهبهان بر پایه اصل مشتری‌مداری است
سیستم‌های امنیتی محصولات ایران خودرو به روز رسانی شده‌اند
فروش فوق العاده پنج محصول ایران خودرو از فردا
عرضه هفت محصول ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده/ آغاز ثبت نام ۲۱ آذرماه
تفاهم‌نامه خرید اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی از ایران خودرو امضا شد
عرضه چهار محصول ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده/ قرعه کشی ۴دی‌ماه
فروش فوق‌العاده محصولات ادامه دارد/ تعهدات معوق ایران خودرو به ۷ هزار دستگاه رسید
تولید روزانه ایران خودرو در مرز سه هزار دستگاه/ فاصله ۴۰ هزار دستگاهی تا شکستن رکورد سال گذشته
فک رهن اسناد خودرو ادامه دارد
ایمن‌ترین خودرو با نشان ایرانی
فروش فوق العاده سه محصول ایران خودرو از ۲۱ شهریورماه/ پخش زنده قرعه‌کشی روز چهارشنبه
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aEP
tabnak.ir/005aEP