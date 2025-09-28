طرح جدید فروش ایران خودرو زیر سایه حکم تعزیرات / مراقب سرمایه هایتان باشید

با وجود آنکه بیش از دو ماه از اعلام قیمتهای جدید خودرو در بازار ایران میگذرد و همچنان سایه ابهام و کشمکش بر سر تعیین بهای نهایی محصولات، همچنان بر سر صنعت خودروسازی و خریداران سنگینی میکند، اما ایران خودرو اقدام به دور جدید فروش ۱۱ محصولات خود کرده است که مشخص نیست خریداران را درچه تله جدیدی بیاندازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس اعلام جدید ایران خودرو دور جدید فروش محصولات ایران خودرو از یکشنبه ۶ مهر آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه ۱۰ مهر ادامه خواهد داشت و متقاضیان عادی، طرح جوانی و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانند دراین طرح شرکت کنند؛ این درحالی است که پرونده اختلاف این خودروساز و سازمان تعزیرات حکومتی بر سر گران فروشی همچنان باز است و مشخص نیست خریداران باید قیمت موردنظر ایران خودرو را پرداخت کنند یا قیمتهای موردانتظار نهادهای نظارتی را.
جریمه ایران خودرو و بسته شدن طرح فروش
ماجرا اختلاف قیمت گذاری خودرو از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شد و زمانی که ایران خودرو با این استدلال که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح قیمتها تعلل کرده است، به طور خودسرانه اقدام به افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی بهای محصولات خود کرد و پس از آن ، نهادهای نظارتی و وزارت صمت به این مساله واکنش نشان داده و حتی افزایش قیمت غیرقانونی اعلام شد، اما در ادامه با عدم تمکین خودروسازان به دستورات وزارت صمت، حتی پای دیوان عدالت اداری به عنوان ضابط رسیدگی به تخلفات اقتصادی به این مناقشه باز شد و حتی در حکمی بدوی، این شرکت به جریمهای ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم شد.
اما ایران خودرو این رأی را خلاف قانون دانسته و اعلام کرد که اقداماتش در تغییر قیمتها بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و در پی عدم اقدام سازمانهای ذیربط برای اصلاح قیمت انجام شده است و البته اعلام کرد که فروش جدید محصولات را متوقف کرده است، اما اخیراً از طرح فروش جدید ۱۱ محصول در قالب فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش خبر داده است.
ریسک هایی که خریداران با آن مواجهند
اجرای طرح فروش جدید توسط ایران خودرو در حالی که حکم تعزیرات برای توقف فروش با قیمتهای جدید هنوز به طور قطعی حل و فصل نشده است، کشمکش قانونی و حقوقی بین خودروساز و نهادهای نظارتی را افزایش میدهد ضمن اینکه مشخص نیست قیمت نهایی در طرحهای پیشفروش چه نرخی خواهد بود؟ آیا معیارقیمتهای جدید مورد نظر خودروساز است یا مبنا قیمتهای پیشین مورد تاکید تعزیرات و سازمان حمایت خواهد بود؟
از آنجایی که در طرحهای پیشفروش، معمولاً قیمت نهایی در زمان تحویل و بر اساس قیمتهای روز آن زمان محاسبه میشود، خریداران این طرح فروش با ریسک مشخص نبودن قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل روبه رو خواهند شد ؛ ضمن اینکه ممکن است در معرض چالشهای قانونی و کشمکشهای قیمتی بین سازمان تعزیرات و خودروساز قرار گیرند.
تضمینی برای تعهد به خریداران نیست
گرچه در طرحهای فروش فوری یا فوقالعاده که موعد تحویل کوتاهتر است و قیمت معمولاً قطعی اعلام میشود ریسک کمتری وجود دارد، اما باز هم تضمینی برای عدم تغییرات بعدی در قیمت یا حکمهای جدید تعزیراتی در آینده نیست.
به گزارش تابناک، به دلیل ابهام در قیمتگذاری و ادامه اختلاف بین ایران خودرو و سازمان تعزیرات احتیاط بیشتری در شرکت در این نوع طرحهای پیشفروش یا فروش با قیمت غیرقطعی توصیه میشود و خریداران بهتر است شرایط قرارداد، به ویژه بندهای مربوط به قیمت نهایی در زمان تحویل و نحوه محاسبه آن، را به دقت مطالعه و از ریسکهای ناشی از وضعیت حقوقی و قیمتی فعلی آگاه باشند.
