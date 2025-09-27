En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت آتش‌سوزی در فرودگاه مشهد چه بود؟

در این اطلاعیه‌ای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علف‌های هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پروازها به‌وجود نمی‌آورد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۱۶
| |
701 بازدید
علت آتش‌سوزی در فرودگاه مشهد چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.

، در این اطلاعیه‌ای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علف‌های هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پرواز‌ها به‌وجود نمی‌آورد.

روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.

روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه مشهد درخواست کرده که نسبت به مشاهده دود ناشی از این حریق برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی نداشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرودگاه مشهد اختلال در پرواز آتش سوزی کنترل شده
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه مشهد
آتش‌سوزی کنترل‌شده در فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر
نقص فنی هواپیما و لغو پرواز در شیراز
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۶۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۶ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aEO
tabnak.ir/005aEO