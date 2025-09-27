به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی در اطلاعیهای از آتش سوزی کنترلشده علفهای خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.
، در این اطلاعیهای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علفهای هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پروازها بهوجود نمیآورد.
روابط عمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی در اطلاعیهای از آتش سوزی کنترلشده علفهای خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.
روابطعمومی فرودگاههای خراسانرضوی از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه مشهد درخواست کرده که نسبت به مشاهده دود ناشی از این حریق برنامهریزیشده، نگرانی نداشته باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید