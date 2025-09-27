حکم صریح AFC: اصفهان، نه کشور ثالث

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست موهون باگان هند برای بازی در کشور ثالث مقابل سپاهان در لیگ قهرمانان اسیا مخالفت کرد.
موهون باگان باید در هفته دوم رقابتهای سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه در اصفهان مقابل سپاهان قرار بگیرد، اما این تیم طی نامهای به AFC درخواست کرده این بازی در کشور ثالث برگزار شود.
بهانه موهون باگان برای چنین درخواستی توصیه دولتهای انگلیس، اسپانیا و استرالیا به بازیکنان و کادر فنی این تیم با ملیتهای این سه کشور مبنی بر عدم سفر به ایران است. البته AFC با درخواست موهون باگان مخالفت کرده و اعلام نموده تیمهای الوحده امارات و المحرق بحرین هم برای دیدار برابر نمایندگان ایران به ایران سفر میکنند. ضمن این که سپاهان، تراکتور و استقلال هم بازیکنان خارجی دارند که بدون مشکل در ایران حضور دارند.
موهون باگان فصل گذشته هم برای دیدار مقابل تراکتور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به بهانه خطر سفر به ایران به تبریز سفر نکرد که این اقدام باشگاه هندی باعث شد کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر جریمه مالی، این تیم را از این مسابقات حذف کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید