به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: با آغاز عملیات اجرایی طرح ملی انتقال گاز در غرب استان، احتمال کاهش فشار یا قطع موقت گاز در برخی شهرستان‌ها طی روز‌های شنبه پنجم تا دوشنبه هفتم مهرماه وجود دارد.

هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در ساری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح ملی انتقال گاز در غرب استان اظهار داشت: با احتمال کاهش فشار یا قطع موقت گاز در برخی شهرستان‌ها در روز‌های شنبه پنجم تا دوشنبه هفتم مهرماه مواجهیم؛ این عملیات در راستای اجرای فاز نخست پروژه انتقال گاز از کلارآباد تا مازپشته چالوس انجام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به حساسیت‌های فنی، در شهرستان‌های عباس‌آباد، کلاردشت، چالوس و همچنین سلمانشهر احتمال اختلال موقت در تأمین گاز پیش بینی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: این اقدام با هدف کاهش نشت و ایمن‌سازی خطوط انجام می‌شود و با انجام عملیات جوشکاری در نقاط کلیدی شبکه احتمال قطعی وجود دارد.

جوادی اعلام کرد: این اقدامات حدود ۲۴ ساعت زمان می‌برد و با هماهنگی با مدیریت بحران استان و اطلاع‌رسانی عمومی در فضای مجازی همراه است.

وی در ادامه تأکید کرد: برای جلوگیری از اختلالات گسترده، خطوط انتهایی به شبکه‌های مجاور متصل شده‌اند و رینگ گازرسانی در منطقه فعال شده، اما ساکنان منطقه کلارآباد با قطع کامل گاز مواجه می‌شوند.

جوادی این پروژه را بخشی از برنامه ملی تقویت زیرساخت‌های انرژی در شمال کشور دانست که با اجرای آن پایداری شبکه گاز در فصل سرد سال تضمین می‌شود.