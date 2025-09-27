تصاویر ناو جنگی روسیه در نزدیک دانمارک

فرودگاه آلبورگ دانمارک برای دومین شب پیاپی در پی مشاهده پهپاد ناشناس بسته و بازگشایی شد. روزنامه دانمارکی اکسترا بلادت گزارش داد که ناو جنگی 112 متری الکساندر شابالین از ناوگان بالتیک در زمان ظهور پهپادها در سواحل دانمارک بوده است. این کشتی در حالی کشف شد که فرستنده آن در نزدیکی جزیره لانگلند، در بخش جنوبی کمربند لانگلند، تنها 12 کیلومتر از ساحل دانمارک خاموش بود. این کشتی در حال حاضر در بالتیسک مستقر است و عصر دیروز به آنجا بازگشت. پیش از این، سایر رسانه‌های دانمارکی از دو کشتی تجاری «مرتبط با روسیه» به عنوان مظنون خبر داده بودند. تروئلز لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفت که یک «عامل حرفه‌ای» پشت این «عملیات سیستماتیک» قرار دارد که مقابله با آن دشوار است. او همچنین گفت پروازهای شبانه پهپادها بخشی از «حملات ترکیبی» هستند که «تاکتیک‌های نظامی و پنهانی» را در هم می‌آمیزند تا «ایجاد ترس» کنند. تصاویر این ناو جنگی را می‌بینید.