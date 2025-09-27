En
سپاه: تا آزادی قدس، حامی مقاومت هستیم

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به‌مناسبت سالگرد شهادت سردار نیلفروشان و سید حسن نصرالله بر حمایت از محور مقاومت تا محو کامل اشغالگری و آزادی قدس شریف تأکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بیانیه راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌مناسبت سالروز شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان و سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان به‌شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنتَظِرُ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِیلاً

در آستانه فرا رسیدن سالگرد شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله و حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم صفی‌الدین، فرماندهان و مسئولان ارشد حزب‌الله نظیر حاج عبدالمنعم کرکی (حاج ابوالفضل) فرمانده جبهه جنوب لبنان، حاج سمیر دیب (حاج جهاد) رئیس دفتر شهید نصرالله، حاج ابراهیم جزینی (حاج نبیل) مسئول امنیت شهید نصرالله و دیگر فرماندهان و مسئولان ارشد حزب‌الله و سردار سرافراز سپاه اسلام و مستشار ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان در جنایت حمله تروریستی رژیم پلید و اهریمنی صهیونی به ضاحیه بیروت؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت و تبریک به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده‌کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای مقاومت و ملت‌های منطقه، با تأکید بر پای‌بندی بر اصول و آرمان‌های مقاومت و وفاداری به خون شهیدان؛ نکات راهبردی زیر را برای استحضار امّت اسلامی به‌ویژه به ملت عظیم‌الشأن ایران عزیز اعلام می‌دارد:

1. امنیت و عزت امت اسلامی محصول ایثار و مقاومت است

امنیت و عزت امروز امّت اسلامی و کشورهای منطقه نه حاصل سازش‌های سیاسی و مرعوب شدن برابر جنگ روانی و نبرد شناختی دشمنان اسلام و قرآن، بلکه مرهون فداکاری و ایثارگری مجاهدان مؤمن و رزمندگان مقاومت در میدان‌های سخت مبارزه؛ از مقابله با فتنه‌ داعش تا دفاع در برابر اشغالگری و تجاوز صهیونیسم است، در واقع خون این شهیدان، ضامن بقای امنیت و سرمایه راهبردی ملت‌های منطقه برای حفظ ثبات و هویت اسلامی است.

2. مقاومت؛ تنها راه عقلانی مقابله با استکبار

تجربه تاریخی و واقعیت میدانی نشان می‌دهد که مقاومت فعال و هوشمندانه، تنها گزینه مؤثر و عقلانی برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه در برابر توسعه‌طلبی استکبار و صهیونیسم جهانی است، و بی‌تردید هرگونه عقب‌نشینی و اتکا به سازوکارهای تحمیلی و سازش‌های ذلت‌بار، تنها به تشدید جسارت و تهدیدات دشمن و تحمیل تحقیر بر ملت‌ها می‌انجامد.

3. شکست‌ناپذیری فرهنگ مقاومت

افزایش جنایات و حملات ناکام رژیم سفاک صهیونیستی علیه غزه، نشان‌دهنده پایداری و شکست‌ناپذیری جبهه مقاومت و عجز این رژیم خون‌آشام در خاموش کردن شعله‌های مقاومت است. مقاومت نه یک نهاد قابل انحلال در فرآیندهای سیاسی و امنیتی، بلکه هویت، اندیشه و فرهنگی زنده و ریشه‌دار در باور ملت‌های منطقه است که روزبه‌روز عمیق‌تر و نیرومندتر می‌شود.

4. رهبران شهید؛ شاگردان مکتب امامین انقلاب

سیدحسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، دو شاگرد ممتاز مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّ ظلّه العالی)  بودند که با ایمان، عقلانیت، تدبیر و شجاعت مثال‌زدنی، جبهه مقاومت را به نماد عزت امّت اسلامی و قدرتی راهبردی در سطح منطقه و جهان تبدیل کردند.

5. رهبری مستحکم شیخ نعیم قاسم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تجلیل از مواضع اصولی و و نقش‌آفرینی‌های راهبردی حجت الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم خلف صالح و شایسته رهبران شهید حزب‌الله لبنان، حمایت همه‌جانبه خود را از رهبری شجاعانه و عالمانه ایشان و تلاش‌های مجاهدانه حزب‌الله برای حراست از امنیت لبنان و استمرار خط مقاومت اعلام می‌دارد.

6. ناکامی پروژه‌های آمریکا و صهیونیسم

خواب‌های آشفته و نقشه‌های شوم جریان‌های صهیونی و آمریکایی برای تضعیف یا نابودی مقاومت، بارها با شکست مواجه شده است و به‌فضل الهی این‌بار نیز جز رسوایی و تحقیر برای دشمنان ثمری نخواهد داشت. به‌خلاف خواسته‌های شیطانی اردوگاه خصم، مقاومت امروز نه‌تنها تضعیف نشده است، بلکه درخشش و بالندگی آن به‌عنوان عامل موازنه‌ساز در منطقه پدیدارتر خواهد شد.

7. رسالت سپاه در تقویت و حمایت از مقاومت

در شرایط خطیر و حساس کنونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت از مقاومت در جغرافیای منطقه را همچنان در دستور کار دارد و تداوم این مسیر تا محو کامل اشغالگری و آزادسازی قدس شریف، را یک مأموریت الهی، ملی و غیرقابل توقف می‌داند.

در پایان تأکید می‌شود شهادت رهبران مقاومت، نقطه عطفی در مسیر بیداری اسلامی و تقویت جبهه ضدصهیونیستی است و همه ملت‌های منطقه با حفظ هوشیاری، همبستگی و استمرار مسیر مقاومت بایستی به رسالت تاریخی خود عمل کنند؛ آینده منطقه به اراده ملت‌ها تعلق دارد و اراده ملت‌ها بر شکست دشمنان و تحقق پیروزی قطعی مقاومت استوار است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
 

