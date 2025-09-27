En
پیشنهاد بی‌شرمانه ترامپ به سلما هایک

سلما هایک هنرپیشه مشهور مکزیکی آمریکایی هالیوود به تازگی در مصاحبه ای به ذکر خاطره بامزه ای از ترامپ در سالهایی که هنوز رییس جمهور نشده بود پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۶
324 بازدید

پیشنهاد بی‌شرمانه ترامپ به سلما هایک

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ سلما هایک هنرپیشه مشهور مکزیکی آمریکایی هالیوود به تازگی در مصاحبه ای به ذکر خاطره بامزه ای از ترامپ در سالهایی که هنوز رییس جمهور نشده بود پرداخت.

من با نامزدم در مراسمی شرکت کرده بودیم که ترامپ هم حضور داشت، من احساس سرما کردم و ترامپ کتش را در آورد و روی شانه‌های من انداخت. او مودبانه با سلام علیک کرد و خیلی مودب بود.

بعد او شروع کرد به صحبت کردن با نامزد من و کم کم حرفهاشون صمیمانه‌تر و گرم‌تر شد و ترامپ ما را به جایی دعوت کرد که خودش برای شام می‌رفت و ما هم رفتیم. در تمام این مدت او با نامزدم حرف می‌زد.

بعد ترامپ گفت: «اگر الان نیویورک بودیم می‌توانستید بیایید آتلانتیک سیتی و در هتل من اقامت بکنید. شماره تلفنتون را به من بدهید.»

وقتی شماره تلفن هر دوی ما را گرفت دیگه با نامزدم حرف نزد.

بعدا یک روز به من زنگ زد و بی‌شرمانه من را به شام دعوت کرد، اما من بهش گفتم: «ولی من نامزد دارم.»

ترامپ جواب داد: «اون نامزد به اندازه کافی به درد تو نمی‌خوره. اون مهم نیست. اون به اندازه کافی برای تو خوب نیست.»

البته من هیچ وقت با ترامپ سر هیچ قراری نرفتم ولی با نامزدم هم بعد از مدتی رابطه مون بهم خورد و ازدواج نکردیم.»

